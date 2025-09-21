Korgeneral Zorlu Topaloğlu Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı Ziyaret Etti

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin ile Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti; Topaloğlu Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 16:28
Ziyaret ve görüşme detayları

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Topaloğlu ve beraberindeki 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Topaloğlu, Vali Hasan Şıldak ile bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hasan Şıldak, Korgeneral Topaloğlu'na teşekkür etti.

