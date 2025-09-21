Korgeneral Zorlu Topaloğlu Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı Ziyaret Etti

Ziyaret ve görüşme detayları

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Topaloğlu ve beraberindeki 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Topaloğlu, Vali Hasan Şıldak ile bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hasan Şıldak, Korgeneral Topaloğlu'na teşekkür etti.