Korku Filmi 'Son Durak: Kan Bağı' 16 Mayıs'ta Vizyonda

Korku Filmi Heyecanı 'Son Durak: Kan Bağı' ile Devam Ediyor

Korku ve gerilim filmi hayranlarının merakla beklediği "Son Durak" serisinin altıncısı "Kan Bağı", 16 Mayıs'ta Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşacak. Warner Bros. Pictures ve New Line Cinema'nın iş birliğiyle hayata geçirilen bu yeni bölümden teaser ve ilk afiş yayınlandı.

Filmin Konusu

"Son Durak: Kan Bağı", sürekli tekrar eden şiddet dolu bir kâbusla uyanan üniversite öğrencisi Stefanie'nin hikayesini izleyicilere aktarıyor. İzleyicileri oldukça gergin anların beklediği bu film, korku sinemasının tutkunları için ideal bir seçenek olacak.

Yönetmen ve Oyuncular

Yönetmenliğini Adam Stein ve Zach Lipovsk'in üstlendiği filmin başrollerinde Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Rya Kihlstedt, Anna Lore, Brec Bassinger ve Tony Todd yer alıyor.

Senaryo ve Yapımcılar

Senaryosunu Guy Busick ve Lori Evans Taylor'ın yazdığı film, Taylor ve Guy Busick ile birlikte Jon Watts'a ait bir hikaye sunuyor. Filmin yapımcıları arasında ise Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle ve Toby Emmerich bulunuyor.

"Son Durak: Kan Bağı", 16 Mayıs'ta gösterime girmesiyle birlikte, korku sinemasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.