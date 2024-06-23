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Korkunç kaza! Kocaeli'nde viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil viyadükten düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 10:13
Korkunç kaza! Kocaeli'nde viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bugün öğle saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Hacıakif Mahallesi mevkisindeki Batı Hereke Viyadüğü'nden düştü.

Yaklaşık 6 metre yüksekten düşen otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansta Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayda inceleme başlatırken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Kazanın trafikte kısa süreli yoğunluğa neden olduğu da belirtildi.

Bu korkunç kazadan sonra viyadüklerde araç kullanırken daha dikkatli olunması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.

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