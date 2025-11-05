Korkuteli'de motosiklet devrildi: Rıza Simav alevler içinde hayatını kaybetti

Korkuteli Otogarı yakınında motosikletinin devrilmesi sonucu alevler içinde kalan sürücü Rıza Simav, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:57
Korkuteli'de motosiklet devrildi: Rıza Simav alevler içinde hayatını kaybetti

Korkuteli'de motosiklet devrildi: Rıza Simav alevler içinde hayatını kaybetti

Otogar çevresinde meydana gelen kazada ilk müdahale vatandaşlardan geldi, olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Yelten Mahallesi yönüne giden motosiklet sürücüsü Rıza Simav motosikletten düşerek yaralandı. Yaralanan Simav, bilinmeyen bir nedenle bir anda çıkan yangında alevlerin içinde kaldı.

Olay, Korkuteli Otogarı çevresinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, vücudu alevler içinde kalan Simav’ı görüp sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahaleyi yapan kişiler, alevleri yanlarındaki giysi ve gazoz ile söndürdü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen ağır yaralanan Simav, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Başkaları yaktı iddiası: Olay anına ilişkin cep telefonu görüntülerinde, yangını söndüren vatandaşların Simav’ın başkaları tarafından yakıldığı yönünde iddialarda bulunduğu anlar da yer aldı. Polis bu iddiaları da değerlendiriyor.

RIZA SİMAV HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

RIZA SİMAV HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

