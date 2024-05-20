Korkuteli'de otomobil kazası: 1kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Antalya'da dereye yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Ali T. yönetimindeki 07 DT 781 plakalı otomobil, Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkisinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araç içerisindeki yolculardan Şerife T'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücü Ali T. ile araçta bulunan Safibaz T. ve Remzi B. ise hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Şerife T'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

