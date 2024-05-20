Bist 100
10.739,57 0%
DOLAR
32,2 -0,02%
EURO
35,01 -0,06%
ALTIN
2.500,16 0,48%

Korkuteli'de otomobil kazası: 1kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaşamını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 23:07
Korkuteli'de otomobil kazası: 1kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Antalya'da dereye yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Ali T. yönetimindeki 07 DT 781 plakalı otomobil, Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkisinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri, araç içerisindeki yolculardan Şerife T'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücü Ali T. ile araçta bulunan Safibaz T. ve Remzi B. ise hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Şerife T'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Farklı börek tarifi arayanlara müjde! İster patatesli ister kıymalı gazel böreği tarifi

Bu işi yaparak asgari ücretin 4 katını kazanmak mümkün!

Otomobili olanlar artık 112 TL para ödeyecek! Okkalı zam duyuruldu

Dolar borçlananlar o tarihe kilitlendi! Dolar 7 TL çakılacak dedi, ortalık karıştı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Emekli aylığını bu tarihlerde alanlar dikkat! 12.000 TL ödeme için onay çıktı

Bir paket kabartma tozu yeter! Ağızda dağılan anne poğaçası tarifi

Büyükşehir belediyesine itfaiye eri, şoför, veteriner alımı! KPSS puanı istenmeyecek

Otomobili olanlar artık 112 TL para ödeyecek! Okkalı zam duyuruldu

Kimliğiyle şubeye gidene 50.000 TL acil destek ödemesi! 18 yaş üzeri başvurabilecek

Bu işi yaparak asgari ücretin 4 katını kazanmak mümkün!

Akaryakıt fiyatlarında flaş değişiklik! Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

Farklı börek tarifi arayanlara müjde! İster patatesli ister kıymalı gazel böreği tarifi

Altın almak için son tren kaçıyor! O tarihi kaçıran dizlerini dövecek

Cebinde parası olana asgari ücret kazancı! 1 ay değil her ay ödeniyor

Citroen sıfır otomobilde bombayı patlattı! Sadece 439 bin TL'ye satacak

Dolar borçlananlar o tarihe kilitlendi! Dolar 7 TL çakılacak dedi, ortalık karıştı!