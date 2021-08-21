Korona aşısı olmak istemeyen Berna Nuri Süer, hastalığa yenilerek hayatını kaybetti

Koronavirüs hastalığına yakalanan gazeteci Bena Nuri Süer, tedavisi için hastaneye yatırılmıştı. tedavisi sırasında durumu ağırlaşan Süer, yoğun bakım ünitesine alınarak uyutulmuştu. Kovid-19 aşısı olmayı sürekli reddeden gazeteci Süer'in tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

CAM KAPININ ARDINDA BEKLEDİLER!

Spor pazarlamacısı göreviyle birlikte halkla ilişkiler görevini de yürüten 57 yaşındaki Bena Nuri Süer'in hayatını kaybettiği yönündeki haber tüm sevenlerini yasa boğdu. Süer'in yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada eşi ve çocukları sadece cam kapının ardından onu görebiliyorlardı.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nde yatan Süer'in eşi Olya Süer çocuklarıyla birlikte bir gün bile eşini yalnız bırakmazken çocukları çizdikleri kalpli ve sevgi dolu mektupları camın ardından babalarına gösteriyorlardı.