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Korona aşısı olmak istemeyen Berna Nuri Süer, hastalığa yenilerek hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olmayı reddeden Gazeteci Berna Nuri Süer, aşı karşıtı düşüncesi canına mal oldu. Salgına yakalanan Süer, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve 57 yaşında hayatını kaybetti.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:09
Korona aşısı olmak istemeyen Berna Nuri Süer, hastalığa yenilerek hayatını kaybetti
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Koronavirüs hastalığına yakalanan gazeteci Bena Nuri Süer, tedavisi için hastaneye yatırılmıştı. tedavisi sırasında durumu ağırlaşan Süer, yoğun bakım ünitesine alınarak uyutulmuştu. Kovid-19 aşısı olmayı sürekli reddeden gazeteci Süer'in tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

CAM KAPININ ARDINDA BEKLEDİLER!


Spor pazarlamacısı göreviyle birlikte halkla ilişkiler görevini de yürüten 57 yaşındaki Bena Nuri Süer'in hayatını kaybettiği yönündeki haber tüm sevenlerini yasa boğdu. Süer'in yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada eşi ve çocukları sadece cam kapının ardından onu görebiliyorlardı.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nde yatan Süer'in eşi Olya Süer çocuklarıyla birlikte bir gün bile eşini yalnız bırakmazken çocukları çizdikleri kalpli ve sevgi dolu mektupları camın ardından babalarına gösteriyorlardı.


Son Güncelleme: 21.08.2021 13:09
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGazeteciBerna Nuri Süer
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