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Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'nin normalleşme tarihini açıkladı!

BioNTech firmasının kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'de normal hayata ne zaman dönüleceği hakkında bir açıklama yaptı. Mutlaka herkesin aşılanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, normalleşmenin yaklaşık 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşeceğini ifade etti.

04 Temmuz 2021 Pazar 22:18
Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'nin normalleşme tarihini açıkladı!
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Türk öğrencilerin mezuniyetiyle ilgili düzenlenen bir törene katılan Prof. Dr. Uğur Şahin, üniversite kampüsünde düzenlenen programa Dr. Özlem Türeci ile birlikte onur konuşmacısı olarak katıldı. Mezuniyete video mesaj yoluyla katılarak gençlere bilim ve araştırma yapmanın insanlığa oldukça fazla fark yaratarak dünyaya gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Uğur Şahin, bu güne kadar yaptıkları çalışmaları ve koronavirüs salgınında aşılama süreçlerinin gidişatları hakkında görüşlerini de paylaştı. 

TÜRKİYE'DE NORMALE DÖNÜŞ TARİHİ!


Geliştirdikleri koronavirüs aşısında, aşının etki boyutunun önemli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının tüm dünya insanına fayda sağlayarak normal hayata dönülmesine vesile olması yönünde büyük mutluluk hissettiğini belirterek aşılama süreçlerinde gelinen son notayla birlikte normale dönüş ile ilgili yakın tarih bilgisi paylaştı.

Koronavirüs aşısının salgını kontrol altına alması yönünde çok fazla yardımcı olduğunu belirten Prof. Dr. Uğur Şahin, herkesin mutlaka aşılanması gerektiğine dikkat çekti. Herkesin aşılanmasıyla normale dönüşün muhtemelen 3-4 ay içinde olabileceğini kaydeden  Prof. Dr. Uğur Şahin, bu durumun Türkiye'de de gerçekleşeceğini sözlerine ekledi. 


Son Güncelleme: 04.07.2021 22:18
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBiontechUğur şahinNormalleşme Tarihi
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