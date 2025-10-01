Korsan Taşımacılığa Artırımlı Ceza: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme

Korsan taşımacılığa artırımlı ceza getirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile sektörde korsan taşımacılığın ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesine yönelik artırımlı ceza uygulamasına geçildiğini açıkladı.

Yönetmeliğin kapsamı ve uygulama

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle; yetki belgesi, sözleşmeli taşıt kullanımı, idari para cezaları ve yabancı plakalı taşıtlar da dahil olmak üzere taşımacılık faaliyetlerine ilişkin birçok alanda düzenleme yapıldı. Bakan Uraloğlu, düzenleme ile denetimlerin etkinleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları

Uraloğlu, düzenlemeye dair şunları ifade etti: "Yabancı plakalı taşıtlarla usulsüz olarak yapılan taşımalara caydırıcı cezalar getiriliyor ve Türk taşımacılarımızın uluslararası rekabet gücü artırılıyor."

Ayrıca, taşıma yoluyla eğitime erişim faaliyetlerinde eğitimin aksamaması amacıyla tedbirler alındığını ve taşımacıların finansal kiralama ile edindikleri taşıtları filolarında kısıtlama olmadan kullanabilmelerine yönelik düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

Yabancı plakalı taşıtlarla ilgili düzenlemeler

Uraloğlu, yabancı plakalı taşıtlarla yapılan usulsüz taşımalara karşı caydırıcı yaptırımlar getirildiğini, ülke içinde iki nokta arası taşıma yapan, uluslararası anlaşmalara uymayan, taşıma yetkisi, özel izin belgesi veya Bakanlıktan alınmış izin olmadan faaliyet yürüten ve belge kullanımında eksik, yanlış veya yanıltıcı uygulama yapanlara yönelik idari para cezalarının kabahatin durumuna göre belirlendiğini aktardı.