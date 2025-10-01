Korsan Taşımacılığa Artırımlı Ceza: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme

Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğiyle korsan taşımacılık ve fahiş fiyatlara karşı artırımlı cezalar getirildi; yabancı plakalı taşıtlara ilişkin düzenleme yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:36
Korsan Taşımacılığa Artırımlı Ceza: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme

Korsan taşımacılığa artırımlı ceza getirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile sektörde korsan taşımacılığın ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesine yönelik artırımlı ceza uygulamasına geçildiğini açıkladı.

Yönetmeliğin kapsamı ve uygulama

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle; yetki belgesi, sözleşmeli taşıt kullanımı, idari para cezaları ve yabancı plakalı taşıtlar da dahil olmak üzere taşımacılık faaliyetlerine ilişkin birçok alanda düzenleme yapıldı. Bakan Uraloğlu, düzenleme ile denetimlerin etkinleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları

Uraloğlu, düzenlemeye dair şunları ifade etti: "Yabancı plakalı taşıtlarla usulsüz olarak yapılan taşımalara caydırıcı cezalar getiriliyor ve Türk taşımacılarımızın uluslararası rekabet gücü artırılıyor."

Ayrıca, taşıma yoluyla eğitime erişim faaliyetlerinde eğitimin aksamaması amacıyla tedbirler alındığını ve taşımacıların finansal kiralama ile edindikleri taşıtları filolarında kısıtlama olmadan kullanabilmelerine yönelik düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

Yabancı plakalı taşıtlarla ilgili düzenlemeler

Uraloğlu, yabancı plakalı taşıtlarla yapılan usulsüz taşımalara karşı caydırıcı yaptırımlar getirildiğini, ülke içinde iki nokta arası taşıma yapan, uluslararası anlaşmalara uymayan, taşıma yetkisi, özel izin belgesi veya Bakanlıktan alınmış izin olmadan faaliyet yürüten ve belge kullanımında eksik, yanlış veya yanıltıcı uygulama yapanlara yönelik idari para cezalarının kabahatin durumuna göre belirlendiğini aktardı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim'de açılıyor: Zülfü Livaneli onur konuğu
4
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
5
Merz'ten AB'ye çağrı: Bürokrasi azaltılmalı
6
Ankara'da 3 ilçe susuz kalacak: Altındağ, Mamak, Gölbaşı'ya su kesintisi
7
Van'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması Başladı

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam