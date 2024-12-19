Koruma Altındaki Van Kedileri 150 Yavru Dünyaya Getirdi

Van Kedileri için Verimli Bir Yıl

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Kedi Villası'nda koruma altında tutulan kediler, bu yıl 150 yavru dünyaya getirdi. Beyaz tüyleri ve farklı göz renkleriyle tanınan Van kedisi, kentin önemli kültürel değerlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Merkez, neslinin korunması ve orijinal formuna yakın hayvan sayısının artırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Yavru kedilerin doğum süreçleri 1,5 ay önce tamamlandı ve bu yıl için üçüncü doğum partisiSuccesfully sona erdi. Merkezde bakımları üstlenilen kedilerden bazıları damızlık olarak değerlendirilecekken, bazıları da yeni ailelerine sahiplendirilecek.

2025 Hedefleri ve Kalite Üzerine Çalışmalar

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum dönemlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Kaya, bu yıl istatistiksel olarak verimli bir yıl geçirdiklerinin altını çizerken, "Şimdi 2025 yılının programını yapıyoruz. Her yıl, bir önceki yılın %10 üstüne çıkma hedefimiz var. Bu hedefi daima canlı tutmaya çalışacağız. Çünkü bu sene edindiğimiz yavruların birçoğu anne olacak, bu nedenle gelecek yıl çok daha verimli geçecektir." diye konuştu.

Van kedisinin neslinin bozulmaması adına önemli önlemler aldıklarını da belirten Kaya, şöyle devam etti: "Van kedilerinin başka kedilerle çiftleşmesini önlemek için belirli bir ıslah programı yürütüyoruz. Amacımız burada en orijinal Van kedilerini elde etmektir. Her yıl, bir önceki seneye göre daha kaliteli ve orijinal yavrular elde etmeye çalışıyoruz."

Bu yıl merkezi ziyaret edenlerin oldukça fazla olduğuna işaret eden Kaya, ziyaretçilerin kedilerin neslinin korunmasıyla ilgili detaylı bilgi edinme fırsatı bulduklarını vurguladı.