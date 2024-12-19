DOLAR
35,01 -0,2%
EURO
36,58 -0,63%
ALTIN
2.938,56 -0,76%
BITCOIN
3.577.065,74 -0,83%

Koruma Altındaki Van Kedileri 150 Yavru Dünyaya Getirdi

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koruma altındaki Van kedileri bu yıl 150 yavru dünyaya getirdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:11
Koruma Altındaki Van Kedileri 150 Yavru Dünyaya Getirdi

Van Kedileri için Verimli Bir Yıl

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Kedi Villası'nda koruma altında tutulan kediler, bu yıl 150 yavru dünyaya getirdi. Beyaz tüyleri ve farklı göz renkleriyle tanınan Van kedisi, kentin önemli kültürel değerlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Merkez, neslinin korunması ve orijinal formuna yakın hayvan sayısının artırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Yavru kedilerin doğum süreçleri 1,5 ay önce tamamlandı ve bu yıl için üçüncü doğum partisiSuccesfully sona erdi. Merkezde bakımları üstlenilen kedilerden bazıları damızlık olarak değerlendirilecekken, bazıları da yeni ailelerine sahiplendirilecek.

2025 Hedefleri ve Kalite Üzerine Çalışmalar

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum dönemlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Kaya, bu yıl istatistiksel olarak verimli bir yıl geçirdiklerinin altını çizerken, "Şimdi 2025 yılının programını yapıyoruz. Her yıl, bir önceki yılın %10 üstüne çıkma hedefimiz var. Bu hedefi daima canlı tutmaya çalışacağız. Çünkü bu sene edindiğimiz yavruların birçoğu anne olacak, bu nedenle gelecek yıl çok daha verimli geçecektir." diye konuştu.

Van kedisinin neslinin bozulmaması adına önemli önlemler aldıklarını da belirten Kaya, şöyle devam etti: "Van kedilerinin başka kedilerle çiftleşmesini önlemek için belirli bir ıslah programı yürütüyoruz. Amacımız burada en orijinal Van kedilerini elde etmektir. Her yıl, bir önceki seneye göre daha kaliteli ve orijinal yavrular elde etmeye çalışıyoruz."

Bu yıl merkezi ziyaret edenlerin oldukça fazla olduğuna işaret eden Kaya, ziyaretçilerin kedilerin neslinin korunmasıyla ilgili detaylı bilgi edinme fırsatı bulduklarını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Firari Hükümlü Tırda Yakalandı
2
Gabon'da Gece Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
3
Erzurum'da 'Laf Atma' Cinayetinde Hapis Cezası: 1 Sanığa 11 Yıl 8 Ay
4
Baykar Başkanı Selçuk Bayraktar: Türkiye, SİHA Pazarında Dünya Lideri
5
Manisa'da Şarampole Düşen Otomobilde 3 Yaralı
6
Denizli'de Yaralıların Olduğu Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
7
Ankara'da Kayıp İbrahim Öztaş'ın Cesedi Bulundu

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı