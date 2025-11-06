Korunan Alanlarda Ziyaretçi Baskıları: Düzce Üniversitesi Uyardı

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta uzmanlar, korunan alanlardaki ziyaretçi baskısının doğaya verdiği zararlar ve korunma önerilerini paylaştı.

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Korunan Alanlardaki Ziyaretçi Baskıları-Cennet Gibi Doğa Cehennem Gibi Sonuçlar" başlıklı konferans, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Müzesi ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Program ve Katılımcılar

“Yaşadığımız Çevredeki Biyolojik Çeşitliliği Keşfet: Biyolojik Çeşitliliğin Farkında mıyız?” temalı programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Bilimsel Uyarılar ve Tecrübeler

Prof. Dr. Necmi Aksoy, Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu ile birçok projede birlikte çalıştıklarını belirterek, ekiplerinin bilimsel çalışmaları sonucunda doğanın artık alarm verdiğini vurguladı.

Prof. Dr. İlhan Genç ise Botanik Bahçesi’nin uzun planlama süreciyle kurulduğunu, böyle etkinlikleri düzenlemekten memnuniyet duyduklarını ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Konuşmacı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu'nun Tespitleri

Programın davetli konuşmacısı Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, "Korunan Alanlardaki Ziyaretçi Baskıları-Cennet Gibi Doğa Cehennem Gibi Sonuçlar" başlıklı sunumunda; Türkiye’de korunan alanlar, koruma alanlarında zonlama, erozyon ve toprak kayıpları, istilacı türler ve korunan alanların planlanması ve korunma yöntemleri gibi konulara değindi.

Müderrisoğlu, önemli bilgi ve tespitlerini şu sözlerle paylaştı:

"Tabiat parkı, milli parklar, doğa koruma alanları ve tabiat anıtlarının bir koruma planı var. Ancak bilinçli olmayan kişiler tarafından bu alanlara maalesef zarar verilmektedir. Bitki örtüsü değişmekte ve buralarda toprak kaybı ve erozyon sonucunda istilacı türler koruma alanlarını istila etmektedir. Koruma alanlarında planlanan alanların dışına çıkılmamalı, ses, gürültü, ateş ve ışık yakmamaya dikkat etmelidir. Planlama yapılırken insanlar için değil, o alandaki yaban hayatına göre planlama yapılmalıdır"

Önemli uyarı: Koruma alanlarında planlanan alanların dışına çıkılmamalı; ses, gürültü, ateş ve ışık kullanımına dikkat edilmelidir.

