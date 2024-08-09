KOSGEB Girişimci Destek Programı Değerlendirmeleri Başladı

KOSGEB'in İş Geliştirme Desteği İçin Girişimci Seçimleri Başladı

Türkiye genelinde, 15 Ağustos tarihine kadar sürecek olan jüri değerlendirmeleri ile KOSGEB'in Girişimci Destek Programı'nın kapsamına alınacak işletmeler belirlenecek.

Bakan Kacır’dan Önemli Açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada KOSGEB'in girişimcilerle buluşacağını belirterek, "Artık girişimcilerimiz KOSGEB'e gelmeyecek, KOSGEB girişimcilerimize gidecek. Girişimci seçmeleri 81 ilde devam ediyor," dedi.

Destekleme Süreci ve Amaçları

Bakan Kacır, KOSGEB'in girişimcilere yönelik desteğini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Girişimcilerimizin yenilikçi projeleri ile buluştuğumuz bu süreçte, onların projelerini destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamak hedefleniyor," açıklamasında bulundu.

Başvuru Süreci ve Destek Miktarı

KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Desteği, imalat, telekomünikasyon ve bilimsel araştırma gibi birçok sektörden gelen 3.380 girişimci tarafından değerlendirildi. Bu sürecin ardından 984 girişimci, 1 Ağustos'ta başlayan değerlendirmelerle 15 Ağustos'a kadar jüri onayını bekleyecek.

Başvuruları kabul edilen girişimciler, 1.5 milyon lira üst limitli %80 destek oranıyla geri ödemeli finansman imkanlarından faydalanabilecek. Ayrıca, genç, kadın, engelli, gaziler ve birinci derecede şehit yakınlarına ek olarak 150 bin lira ek destek sunulacak.

Geri Ödeme Koşulları

Destek kapsamındaki geri ödemelerde ise herhangi bir faiz veya komisyon uygulanmayacak ve geri ödemeler, 36 aylık program süresinin sona ermesinin ardından başlayacak.

Bu yeni destek programı, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini güçlendirerek, inovatif projeleri teşvik etmeyi amaçlıyor.