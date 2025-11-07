Köşk’te 'Cuma Buluşmaları': Çiftçilere Şap, ÇKS 2026 ve Zeytin Zararlıları Eğitimi

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Cuma Buluşmaları' kapsamında Baklaköy, Kızılcayer ve Ketenyeri'nde çiftçilere şap, 2026 ÇKS, 2025 Genel Tarım Sayımı ve zeytin zararlıları anlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:52
Köşk’te 'Cuma Buluşmaları': Çiftçilere Şap, ÇKS 2026 ve Zeytin Zararlıları Eğitimi

Köşk’te 'Cuma Buluşmaları' ile çiftçilere kapsamlı eğitim

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 'Cuma Buluşmaları' kapsamında üreticilerle bir araya gelerek şap hastalığından zeytin zararlılarına kadar birçok konuda bilgilendirme yaptı.

Toplantı ayrıntıları

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cuma Buluşmaları' kapsamında çiftçi eğitim toplantıları Baklaköy, Kızılcayer ve Ketenyeri mahallelerinde gerçekleştirildi. Toplantılarda üreticilere şap hastalığı, 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 2025 Genel Tarım Sayımı ile zeytin hastalık ve zararlıları konularında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Katılımcılarla karşılaşılan güçlükler, çözüm önerileri ve tarımsal verimliliği artırmaya yönelik tavsiyeler üzerine karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

İlçe Müdürlüğü: Eğitimler sürecek

Üreticilerin katılımı ve ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirten Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölge tarımının gelişmesi adına bu tür eğitim ve bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini bildirdi.

Bu hafta Cuma Buluşmaları kapsamında çiftçi eğitim toplantılarımızı ilçemiz Baklaköy, Kızılcayer ve Ketenyeri mahallelerimizde gerçekleştirdik. Karşılaşılan güçlükler, sıkıntılar ve tavsiyeleri ile ilgili çözümler için bilgi alışverişinde bulunuldu. Katılım ve misafirperverliklerinden dolayı mahalle muhtarlarımıza ve değerli üreticilerimize teşekkür eder bereketli bol kazançlar dileriz

