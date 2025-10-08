KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

KOSKİ'nin üç aylık enflasyon endeksli otomatik zammı ile Konya'da su fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye çıktı; 2025'te faturaya yansıyan dördüncü artış haneleri zorluyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 21:57
KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Konya'da Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KOSKİ'nin son iki yıldır uyguladığı üç aylık periyotlarla enflasyona endeksli zam politikası, faturaları bir kez daha kabarttı. Yapılan son düzenlemeyle 1 metreküp suyun fiyatı 37 lira 16 kuruşa yükseldi.

Otomatik Zam Sistemi

KOSKİ, yaklaşık iki yıldır devam eden ve her üç ayda bir enflasyon oranlarına göre otomatik fiyat güncellemesi yapan bir sistem işletiyor. Başlangıçta tüketicilere öngörülebilirlik sağlaması amacıyla hayata geçirilen bu uygulama, yüksek enflasyon ortamında vatandaşlar için ek mali yük haline geldi.

Uygulamanın sonucu olarak, 2025 yılı içinde faturaya yansıyan dördüncü artış kayıtlara geçti ve suyun temel bir yaşam hakkı olarak ulaşılabilirliğinin maliyeti tartışma konusu oldu.

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Hane Ekonomisine Etkisi

Artışlar özellikle dar gelirli haneleri zorluyor. Elektrik ve doğalgaz gibi temel giderlere eklenen yüksek su faturaları, birçok aileyi mali açıdan sıkıntıya sokuyor. Konya'da açıklanan bilgilerde, 2 kişilik bir ailenin bir aylık su faturası 900 TL'ye kadar yükselebiliyor.

Vatandaşlar ve tüketici grupları, otomatik zam sisteminin etkileri konusunda alarm verirken, yetkililerden konuya ilişkin değerlendirme ve çözüm beklentisi sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı
3
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
4
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
5
Özgürlük Filosu'na İsrail Saldırısı Bursa ve Çanakkale'de Protesto Edildi
6
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor
7
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?