KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Konya'da Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KOSKİ'nin son iki yıldır uyguladığı üç aylık periyotlarla enflasyona endeksli zam politikası, faturaları bir kez daha kabarttı. Yapılan son düzenlemeyle 1 metreküp suyun fiyatı 37 lira 16 kuruşa yükseldi.

Otomatik Zam Sistemi

KOSKİ, yaklaşık iki yıldır devam eden ve her üç ayda bir enflasyon oranlarına göre otomatik fiyat güncellemesi yapan bir sistem işletiyor. Başlangıçta tüketicilere öngörülebilirlik sağlaması amacıyla hayata geçirilen bu uygulama, yüksek enflasyon ortamında vatandaşlar için ek mali yük haline geldi.

Uygulamanın sonucu olarak, 2025 yılı içinde faturaya yansıyan dördüncü artış kayıtlara geçti ve suyun temel bir yaşam hakkı olarak ulaşılabilirliğinin maliyeti tartışma konusu oldu.

Hane Ekonomisine Etkisi

Artışlar özellikle dar gelirli haneleri zorluyor. Elektrik ve doğalgaz gibi temel giderlere eklenen yüksek su faturaları, birçok aileyi mali açıdan sıkıntıya sokuyor. Konya'da açıklanan bilgilerde, 2 kişilik bir ailenin bir aylık su faturası 900 TL'ye kadar yükselebiliyor.

Vatandaşlar ve tüketici grupları, otomatik zam sisteminin etkileri konusunda alarm verirken, yetkililerden konuya ilişkin değerlendirme ve çözüm beklentisi sürüyor.