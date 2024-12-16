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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Yurt Dışı Temasları Nedeniyle Savcılığa İfade Vermedi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, yurt dışı temaslarını gerekçe göstererek ifade vermek için savcılığa gitmedi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:28
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Yurt Dışı Temasları Nedeniyle Savcılığa İfade Vermedi

Kosova Başbakanı Kurti İfade Vermeden Yurt Dışına Gitti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, yurt dışı temaslarını gerekçe göstererek, Özel Savcılığın çağrısına uymayarak ifade vermek için gitmedi.

Özel Savcılığın Çağrısı

Kosova Özel Savcılığı, Kurti'yi kamuoyuna açıklanmayan bir davada tanık olarak ifade vermeye çağırmıştı. Savcılığın Basın Sözcüsü Liridona Kozmaqi, Kurti'nin ofisinden alınan bilgilere dayanarak, başbakanın yurt dışındaki programı nedeniyle ifade vermediğini açıkladı.

Yeni İfade Tarihi Belirleniyor

Kozmaqi, Kurti'nin ifadesi için yeni bir tarih belirleyeceklerini duyurdu.

Siyasi Yorumlar ve Seçim İlişkisi

Kosova Hükümet Sözcüsü Perparim Kryeziu ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kurti'nin görevini kötüye kullanma iddialarıyla ilgili bir davada tanık olarak çağrıldığını ifade etti. Kryeziu, bu durumu siyasi bir manevra olarak değerlendirerek, 9 Şubat 2025 tarihinde yapılması planlanan genel seçimleri etkilemek amacıyla oluşturulmuş bir girişim olduğunu savundu.

Yerel Medyadan Yeni Bilgiler

Yerel medya, Kurti'nin gıda rezervlerinin kötüye kullanılması ile bağlantılı bir davada tanık olarak ifade vermeye çağrıldığını öne sürüyor.

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