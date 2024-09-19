Kosova Başbakanı Kurti'den AB Adaylık Çağrısı

Kosova Başbakanı Kurti, AB Adaylık Statüsü Talep Etti

Kosova'nın Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği'nin (AB), ülkesinin Avrupa yolunda ilerlemesi için somut adımlar atma zamanının geldiğini ifade etti.

Kurti'nin Açıklamaları

Brüksel merkezli Avrupa Politika Merkezi tarafından düzenlenen "Kosova ve AB: Güncel Dinamikler ve Perspektifler" panelinde konuşan Kurti, Kosova'nın Avrupa ve demokratik değerlere olan bağlılığını sürekli olarak gösterdiğini vurguladı. Kurti, "AB'nin Kosova için önemli kararlar alma zamanı gelmiştir," dedi ve ülkesine AB adaylık statüsü verilmesini talep etti.

Adaletsiz Tedbirler ve Çözüm Önerisi

Başbakan, ayrıca AB'nin uyguladığı "adaletsiz ve adil olmayan" olarak tanımladığı cezai tedbirlerin kaldırılmasının gerektiğini belirtti. Kosova, kuzeyindeki gerilimleri düşürmek için adımlar atmadığı gerekçesiyle AB tarafından bazı cezalarla karşı karşıya kalmış ve bu durum, ülkenin bazı AB fonlarından yararlanmasını engellemiştir.

Kosova, resmi olarak AB üyelik başvurusunu 15 Aralık 2022'de gerçekleştirmişti.