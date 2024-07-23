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Kosova Başbakanı Kurti'den AB'ye Sert Eleştiri

Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB'nin Sırp pasaportlarına vize serbestisi kararını haksız buldu.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:45
Kosova Başbakanı Kurti'den AB'ye Sert Eleştiri

Kosova Başbakanı'ndan Avrupa Birliği'ne Tepki

Kosova'nın başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği'nin (AB), Sırbistan tarafından Kosova vatandaşlarına verilen Sırp pasaportlarına Şengen bölgesine vize serbestisi tanımasının ardından, bu kararı sert bir dille eleştirdi.

Eleştirinin Nedenleri

Başbakan Kurti, başkent Priştine’de gerçekleşen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurti, vize serbestisi ile ilgili görüşlerini aktarırken, "Bunu haksız, zararlı ve cesaret kırıcı olarak değerlendiriyoruz. Kosova Cumhuriyeti, pasaportunu her zamankinden daha fazla güçlendirdi, buna karşın Brüksel'in kararlarını etkilemek için çok fazla fırsatımız yok" ifadelerini kullandı.

Sırbistan Pasaportları ve Kosova'nın Yanıtı

Geçtiğimiz gün Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Sırbistan tarafından Kosova vatandaşlarına verilen pasaportlara vize muafiyeti tanınması yönünde bir karar alındı. Bu pasaportlar, Sırbistan'ın bağımsız devlet olarak tanımadığı Kosova'da yaşayan Sırplara verilmektedir. Kosova yetkilileri, bu durumun kendi egemenliklerini ihlal ettiğini belirterek, söz konusu pasaportları "yasa dışı" ve "kabul edilemez" olarak nitelendiriyor.

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