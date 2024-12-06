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Kosova Başbakanı Kurti'den Sırp Yetkililere Sert Eleştiri

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp yetkililerin savaş suçlarını inkar ettiğini vurgulayarak, bu durumun yeniden suç işleme fırsatı sunduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 23:19
Kosova Başbakanı Kurti'den Sırp Yetkililere Sert Eleştiri

Kosova Başbakanı Kurti'den Sırbistan'a Sert Mesajlar

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp yetkililerin Bosna Hersek ve kendi ülkesi üzerinde işlenen savaş suçlarını inkar etme eylemlerinin, tehlikeli bir durum yarattığını ifade etti. Kurti, "Bu inkar, fırsat bulsalar bunu tekrar yapacaklarının bir göstergesidir." şeklinde sert bir çıkarımda bulundu.

Saraybosna'daki Toplantıda Dikkat Çekici Açıklamalar

Kurt, Krug 99 Bağımsız Entelektüeller Derneği tarafından düzenlenen bir toplantıda konuştu. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, tarihi ve kültürel zenginliklerin önemine vurgu yaptı. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in sözlerine atıfta bulunarak, "Bosna, Yugoslavya'nın çöküşünden sonra oluşmadı, 6 yüzyıldır var." dedi.

Kurti, Saraybosna'ya bir dost olarak geldiğini belirtirken, Kosova ve Bosna Hersek'in demokrasi ve insan hakları gibi ortak değerler üzerine inşa edilen önemli bir birlikteliği paylaştığını sözlerine ekledi. Ayrıca, Kosova'nın Bosna Hersek'e borçlu olduğunu ifade ederek, "Bu borç, Bosna'daki korkunç suçların ardından dünyanın harekete geçerek Kosova'daki soykırımı durdurmasından kaynaklanıyor." dedi.

Savaş Suçlarının İnkârı ve Bölgesel Barış

Kurti, Sırbistan ve Sırp yetkililerin, özellikle Srebrenitsa ve Reçak olaylarıyla ilgili inkar eylemlerine dikkat çekti. "Sırbistan, Kosova ve Bosna'daki soykırımı inkar ediyor. Bu inkar, yeni suçlar işlemeye eğilimli olduklarının bir göstergesi." açıklamasında bulundu.

Kurti ayrıca, Avrupa Birliği üyeliğinin önemine değinerek, ekonomik büyüme ve toplumsal gelişim hedefinde birleşen bir yaklaşımı savundu. Bağımsızlığın ve özgürlüğün ekonomik kazanımlara yol açtığını vurguladı.

Yerel Tepkiler ve Politika Gelişmeleri

Kurti'nin ziyaretine Bosna Hersek'teki Sırp yetkililerden gelen tepkiler de dikkat çekti. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljka Cvijanovic, Kurti'nin Saraybosna ziyaretiyle ilgili olarak "Bosna Hersek, Kosova'yı tanımıyor." derken, Milorad Dodik ziyareti "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Krug 99 Bağımsız Entelektüeller Derneğince, Bosna Hersek'in başkenti...

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Krug 99 Bağımsız Entelektüeller Derneğince, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Vijecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda konuştu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Krug 99 Bağımsız Entelektüeller Derneğince, Bosna Hersek'in başkenti...

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Krug 99 Bağımsız Entelektüeller Derneğince, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Vijecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda konuştu.

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