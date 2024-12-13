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Kosova Başbakanı Kurti, Sırbistan'a Brüksel Baskısı İstedi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan ile normalleşme anlaşması için Brüksel'den baskı talep etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:15
Kosova Başbakanı Kurti, Sırbistan'a Brüksel Baskısı İstedi

Kosova, Sırbistan'ın Normalleşme Anlaşmasına Uyması İçin Brüksel'den Destek İstiyor

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Brüksel'e Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesine ilişkin anlaşmaya uyulması konusunda Belgrad'a baskı yapması çağrısında bulundu.

Kurti, resmi ziyaret için bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Andrej Plenkovic ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hırvatistan’ın bağımsızlık, demokrasi ve ekonomik kalkınma konularındaki tecrübelerinin ilham verici olduğunu vurgulayan Kurti, "Hırvatistan, kendi mücadelesiyle elde ettiği bağımsızlık, demokrasi, ekonomik kalkınma ve refah alanlarında ilham veren bir ülke." dedi.

Kurti, Sırbistan’da yaşanan tren istasyonu ölümleriyle ilgili devam eden protestolar hakkında, "Sırbistan demokratik bir ülke değil. Orada insan hakları ve azınlık haklarına saygı duyulmuyor. Hukukun üstünlüğü de olmadığı için bu tarz sert protestolar yapılıyor." açıklamalarında bulundu.

Kosova'nın Sırbistan ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek istediğini belirten Kurti, Brüksel’e Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesi için gerekli baskıyı yapma çağrısını yineledi.

Plenkovic ise, Hırvatistan'ın Kosova ile güçlü ekonomik ilişkiler sürdürdüğüne dikkat çekerek, Kosova'nın Avrupa Parlamentosu üyeliği ve Belgrad-Priştine Diyalog Süreci için destek verdiklerini ifade etti. Ayrıca, Kosova’nın su ve elektrik tedarikinde hayati öneme sahip İber Lepenci su kanalı'na 29 Kasım’da yapılan saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirerek, "Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Hırvatistan ve Kosova arasında sosyal sigorta, sürücü ehliyetlerinin karşılıklı tanınması gibi birçok iş birliğine yönelik anlaşmalar da imzalandı. Kurti, Hırvatistan-Kosova Ekonomi Fuarı'nın açılışına katılacak ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından kabul edilecektir. Hırvatistan'daki Arnavut azınlık temsilcileriyle görüşmesinin ardından ise Slovenya'ya geçecektir.

Kosova Başbakanı Albin Kurti (solda) resmi ziyaret kapsamında geldiği Hırvatistan'ın başkenti...

Kosova Başbakanı Albin Kurti (solda) resmi ziyaret kapsamında geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Andrej Plenkovic (sağda) ile bir araya geldi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti (solda) resmi ziyaret kapsamında geldiği Hırvatistan'ın başkenti...

Kosova Başbakanı Albin Kurti (solda) resmi ziyaret kapsamında geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Andrej Plenkovic (sağda) ile bir araya geldi.

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