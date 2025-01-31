Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe imza attı.

Büyükelçi Vrenezi, oylama süreci hakkında bilgiler vererek, Anadolu Ajansı'nın rolüne vurgu yaptı. Katılımcılarla bir araya gelen Vrenezi, ödüllerin fotoğraf sanatını teşvik etmek adına büyük bir adım olduğunu belirtti.

Etkinliğin, fotoğrafçılık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık oluşturma amacı taşıdığını ifade eden Vrenezi, sanatın toplumlar arası iletişimi güçlendirdiğini vurguladı.

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Vrenezi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Vrenezi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.