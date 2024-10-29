Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Cumhuriyet Bayramı Tebriği

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Osmani, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya platformu X üzerinden Türkçe bir paylaşım yaptı. Mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı bu anlamlı günde, birlik ve beraberlik ruhunun ülkenizin dört bir yanında hakim olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği

Kosova’nın Cumhurbaskanı, Türkiye halkına uzun yıllar boyunca sağladığı sarsılmaz destek için içten teşekkürlerini iletirken, iki ülke arasındaki ortaklığı daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını vurguladı. Ayrıca, işbirliği fırsatlarını büyük bir heyecanla değerlendirmenin umudunu dile getirdi.