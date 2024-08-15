Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den ırkçı yorumlara sert tepki

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Sert Tepki

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkenin kuzeyindeki Mitroviça'da, İbre Nehri üzerindeki ana köprünün trafiğe açılması girişimlerini eleştirerek Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü Peter Stano'nun yorumlarını "ırkçı" olarak değerlendirdi.

Basın Açıklamaları ve Anayasa Vurgusu

Osmani, Viti Belediyesine yaptığı ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, köprünün Brüksel'de Sırbistan ile tartışılması önerisine karşı çıktığını belirtti. "AB sözcüsünün yaptıkları, öncelikle ırkçılıktır ve bu konudaki tutumlarına daha fazla dikkat etmiyorum" dedi.

Köprünün Açılması ve Kosova’nın Egemenliği

Osmani, köprünün açılmasının gereksiz olduğunu vurgulayarak, "Sırbistan'a danışmak zorunda değiliz. Bizim topraklarımızda Sırbistan ile diyalog kurulması kabul edilmeyecek bir durumdur" şeklinde konuştu.

İhtimal Tedirginlikleri ve Mücadele

Osmani, köprünün siyasi nedenlerle kapatıldığını belirterek, "Bu köprü kesinlikle açılmalı ama güvenli bir şekilde açılmasını sağlamak zorundayız. KFOR askerleriyle polis arasında çatışma yaşanması Kosova’nın yararına değildir. Arnavutlar böyle bir durumu kabul etmez" dedi.

AB'den Uyarılar

Peter Stano, köprünün Brüksel'de diyalog kapsamında ele alınması gerektiğini ve Kosova'nın tek taraflı adımlar atmaya devam etmesi durumunda AB müeyyidelerinin artabileceğine dikkat çekmişti.

Mitroviça'daki Bölünmüşlük

Kosovo'da savaşın sona ermesinin üzerinden 25 yıl geçmiş olmasına rağmen, Mitroviça'nın bölünmüş yapısı devam ediyor. İbre Nehri üzerindeki köprü, 1999'dan bu yana araç trafiğine kapalı kalırken, diğer köprülerden sorun yaşamadan geçiş yapılabiliyor.

Son zamanlarda, köprünün araç trafiğine açılması yönünde Kosova hükümeti çalışmalar yürütüyor. Ancak, Batılı ülkelerin büyükelçilikleri, KFOR ve Sırbistan yetkilileri, köprünün açılmasına karşı olduklarını belirtiyorlar.