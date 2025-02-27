Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, STEM Olimpiyatlarında Başarı Gösteren Öğrencileri Kabul Etti

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Öğrencileri Ağırladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Hollanda'nın Lahey kentinde geçen yıl düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerini kabul etti.

19 Madalya ile Dönüş

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Osmani’nin, bu uluslararası organizasyonda 19 madalya kazanan 14 öğrenci ile bir araya geldiği belirtilmektedir. Osmani, görüşmede öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti ve bu başarıların, Kosova Uluslararası Maarif Okulları gibi dünya çapında 43'ten fazla ülkede faaliyet gösteren bir eğitim ağına olan özverisini gösterdiğini ifade etti.

Törene Katılanlar

Görüşmede, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Müsteşarı Şeyda Çimeli Aydın ile Kosova Uluslararası Maarif Okulları Priştine Şubesi Müdürü Ömer Akpınar ve Prizren Şubesi Müdürü İbrahim Bucak da hazır bulundu.

STEM Olimpiyatları Detayları

Geçen yılki Uluslararası STEM Olimpiyatları, 117 ülkeden yaklaşık 600 öğrencinin katılımıyla Lahey'de gerçekleştirildi. Bu organizasyonda, Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri bilim kategorisinde dünya birinciliği dahil olmak üzere toplam 19 madalya kazanarak dikkat çekti.

Maarif Okulları Hakkında

Kosova Uluslararası Maarif Okulları, 2017 yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Priştine ve Prizren şubelerinde toplamda 750'den fazla öğrenci eğitim almaktadır.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Hollanda'nın Lahey kentinde geçen yıl düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda madalya kazanan Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerini kabul etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Hollanda'nın Lahey kentinde geçen yıl düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda madalya kazanan Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerini kabul etti.