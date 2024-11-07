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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Trump'ın Seçilmesini Tehdit Olarak Görmüyor

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Trump'ın başkanlığını tehdit olarak görmediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:45
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Trump'ın Seçilmesini Tehdit Olarak Görmüyor

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin Açıklamaları

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ülkesine yönelik bir tehdit teşkil etmediğini vurguladı. Bu açıklama, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin 5'incisi sırasında yapıldı.

ABD ile İlişkiler

Osmani, Avrupa ve ABD arasındaki işbirliğinin Trump döneminde de devam edeceğine olan inancını dile getirerek, “Bunu bir tehdit olarak görmüyorum. Kosova, on yıllardır ABD’den gelen iki partili desteğin faydasını gördü. Cumhuriyetçiler iktidardayken bağımsız olduk, demokratlar iktidardayken özgür olduk.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Görüşmeler ve Diyalog

Trump'ın ABD başkanlığına getireceği katkıların Kosova ile işbirliğini güçlendireceğine inandığını belirten Osmani, bu süreçte herkesin katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, zirve kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmeyeceğini ve iki ülke arasındaki diyalogun Brüksel'de sürdüğünü söyledi.

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