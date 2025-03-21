Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Türkiye İlişkilerini Güven ve Saygıya Dayandırdı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, karşılıklı güven ve saygı temelinde inşa edildiğini açıkladı. Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Kosova Türkiye Ticaret Odası tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen iftar programında konuşan Osmani, iki ülkenin ilişkilerinin kalkınmaya yönelik net bir vizyon ile yönlendirildiğini belirtti.

İftar Programında Önemli İsimler

İftar programına; Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Türkiye Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Balkız ve daha birçok davetli katıldı.

Osmani'den Şükran ve Vizyon Vurgusu

Osmani, yaptığı konuşmada oruç döneminin merhamet, insanlık, dayanışma ve karşılıklı saygı üzerine düşünmek için bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Ayrıca, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü aracılığıyla bölgedeki barışa katkılarını ve Kosova ile ekonomik bağları derinleştirme konusundaki kararlılığından ötürü Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Büyükelçi Angılı'nın Güvenlik Vurgusu

Büyükelçi Angılı da, Kosova ve bölgedeki istikrarın korunması için güvenliğin kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Güvenlik olmadan diyalog ve diplomasi olamayacağını belirten Angılı, müttefikler ve Kosova hükümeti ile koordineli çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Ayrıca, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın güvenliğin sürdürülmesi için elzem olduğunu vurguladı.

KOSova Türkiye Ticaret Odası'nın Rolü

Kosova Türkiye Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Balkız ise, 2008 yılından bu yana odanın Kosova'nın gelişimi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalıştığını aktardı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (ortada), Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Kosova Türkiye Ticaret Odası tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen iftar programına katıldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (ortada), Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Kosova Türkiye Ticaret Odası tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen iftar programına katıldı.