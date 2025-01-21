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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'den Kartalkaya Yangını İçin Taziye Mesajı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 17:58
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'den Kartalkaya Yangını İçin Taziye Mesajı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Osmani, X platformundan yaptığı duyuruda, bu trajik olay nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu ifade etti. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine en derin taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı, "Hayat kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerinin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor zamanda, düşüncelerimiz ve dayanışmamız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı ile birliktedir," şeklinde konuştu.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahalelerle kontrol altına alınmış olup, olayda 66 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı bildirilmiştir.

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