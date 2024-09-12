Kosova'da 1000 Yasa Dışı Silah İmhaya Tabu Tutuldu

Kosova'da Yasa Dışı Silahlar İmha Edildi

Kosova Polisi, bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silahı imha etti. İmha, Kosova'nın Ferizovik kentindeki bir fabrikada gerçekleştirildi.

Etkinliğe Önemli İsimler Katıldı

Etkinlikte, Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Blerim Gashani, Kosova Polisi Genel Müdür Yardımcısı Dejan Jankovic ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kosova Mukim Temsilcisi Nuno Queiros gibi önemli isimler yer aldı.

Güvenli Bir Gelecek İçin İşbirliği Vurgusu

Bakan Yardımcısı Gashani, imha sürecinin Kosova'nın toplum olarak kaydettiği ilerlemeyi vurguladığını belirtti. Gashani, "Bu yasa dışı silahların imhası, toplumumuzdaki şiddet potansiyelini azaltma ve tüm vatandaşlar için güvenli bir gelecek sağlama konusundaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır," diye ifade etti.

Uluslararası Destek ve Araştırmalar

Jankovic ve Queiros, yasa dışı silahların ele geçirilmesinde çalışan tüm kurum ve personele teşekkür etti. Uluslararası araştırmalara göre, Kosova'da halkın elinde 200 binden fazla yasa dışı silah bulunmaktadır.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.

Kosova polisince bu yıl ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silah, düzenlenen törenle imha edildi.