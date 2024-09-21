Kosova'da 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali Resmi Olarak Açıldı

Kosova'da 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'nin Açılışı Yapıldı

Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren şehrinde, 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali için resmi açılış töreni düzenlendi. Tören, Prizren’in tarihi Lumbardhi Sineması'nda gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Katıldı

Açılış törenine Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka gibi önemli isimlerin yanı sıra, birçok davetli katıldı.

Yılın Sanatçısı Ödülü

Tören, protokol konuşmalarının ardından Yazar Ayşe Kulin’e yılın sanatçısı ödülünün takdim edilmesiyle devam etti.

Konser ve Etkinlikler

Açılışta Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu tarafından "Altaylar'dan Balkanlar'a" adlı bir konser verildi. Prizrenli müzikseverler, konser sırasında şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Diğer Etkinlikler

Festival kapsamındaki etkinliklerde, Yazar Kulin ile gazeteci ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk katılımcılarla söyleşi ve imza günü gerçekleştirdi. Ayrıca, birçok ülkeden gelen ressamların eserlerinden oluşan bir sergi de açıldı.

Festival Programı

17 Eylül'de başlayan ve yarın sona erecek olan festivalde; atölye çalışmaları, kişisel ve karma sergiler, belgesel gösterimleri, paneller ve konserler yer alıyor.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Prizren’in tarihi Lumbardhi Sineması'ndaki törene, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali Direktörü Ethem Baymak, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Prizren’in tarihi Lumbardhi Sineması'ndaki törene, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali Direktörü Ethem Baymak, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Prizren’in tarihi Lumbardhi Sineması'ndaki törene, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali Direktörü Ethem Baymak, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Prizren’in tarihi Lumbardhi Sineması'ndaki törene, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali Direktörü Ethem Baymak, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.