Kosova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve Kosova Türk Öğretmenler Derneği (KTÖD) işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, KDTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ile Enis Kervan ile KTÖD Başkanı Erol Kala katıldı.

Büyükelçi Angılı, konuşmasında, Kosovalı Türk öğretmenlerin toplum ve gelecek kuşaklara sağladığı katkıların altını çizerek, "Kosova Türk toplumunun varlığı için Türk dili ve kültürünün yaşaması son derece önemlidir. Sizlerin Türkçe eğitimdeki rolü büyük bir milli görevdir" dedi.

Bakan Damka ise, Kosova’da Türkçe eğitimin sürdürülmesi için gereken her türlü destek verileceğini ifade ederek, "Kosovalı Türklerin varlığı, Türkçe eğitime bağlıdır" şeklinde konuştu.

KTÖD Başkanı Kala ve Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Veysel Erdel de günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptılar. Tören, akşam yemeği ile devam etti ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kosova'da Türkçe Eğitim Tarihçesi

Eski Yugoslavya döneminde, 1951'de alınan bir kararla Kosova’da Türkçe eğitim için sınıflar açılmıştır. Türkçe eğitim, son yıllarda öğrenci sayısında bir azalma olmasına rağmen, Prizren, Priştine, Mamuşa, Mitroviça ve Gilan gibi bölgelerde çeşitli düzeylerdeki okullarda devam etmektedir.

Ek olarak, Priştine ve Prizren üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeylerinde Türkçe bölümleri bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tören düzenlendi.