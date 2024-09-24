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Kosova'da Banjska Saldırısı Anıldı

Kosova, Banjska saldırısında hayatını kaybeden polis memuru Afrim Bunjaku'yu anma töreniyle yad etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:50
Kosova'da Banjska Saldırısı Anıldı

Kosova'nın Kuzeyindeki Banjska Saldırısında Şehit Düşen Polis Anıldı

Kosova'nın kuzeyinde yaşanan ve geçen yıl meydana gelen Banjska saldırısında hayatını kaybeden polis memuru Afrim Bunjaku için anma töreni düzenlendi.

Törene Üst Düzey Katılım

Başkent Priştine'de gerçekleştirilen anma etkinliğine, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Meclis Başkanı Glauk Konjufca, çeşitli bakanlar, büyükelçiler ve Bunjaku'nun aile üyeleri ile meslektaşları katıldı.

Başbakan Kurti'nin Açıklamaları

Törende konuşan Kurti, saldırının Sırbistan tarafından organize edildiğini vurguladı. Kurti, "Ele geçirilen belgelerden ve teknolojik cihazlardan, Sırbistan’ın ülkemiz topraklarının bir kısmının işgali sürecindeki rolü net bir şekilde ortaya konulmuştur," dedi.

Kendi ülkesinin topraklarına yönelik tehditler karşısında Sırbistan’ın cevap vermesi gerektiğini belirten Kurti, saldırıyı gerçekleştiren Milan Radoicic ve diğer saldırganların, Kosova yargısına teslim edilmesini talep etti.

Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kosova Polisi, olayla bağlantılı olarak 105 farklı silah ve 80 binden fazla mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Kurti, bu saldırının arkasında Sırbistan’ın daha büyük hedefleri olduğu konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

Öte Yandan Kosovalı Sırplar da Tören Düzenledi

Kosovalı Sırplar, düzenledikleri kendi anma etkinlikleriyle saldırıda hayatını kaybeden üç saldırgını andıkları bir gösteri gerçekleştirdi.

Banjska Saldırısı Detayları

Geçen yıl 24 Eylül'de, Banjska köyünde çoğunlukla Sırp yerleşiminin bulunduğu bölgede bir grup silahlı kişi tarafından yol kapatıldı. Çatışmaların ardından bir polis memuru hayatını kaybetmiş, Kosova Başbakanı bu grubu “profesyonel terörist/suç yapılanması” olarak nitelendirmiştir.

Uluslararası Tehditler ve Gelişmeler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, olayların Kosovalı Sırplar tarafından gerçekleştirildiğini onaylarken, Milan Radoicic, Sırbistan’da gözaltına alındıktan sonra şartlı serbest bırakılmıştır. Interpol, Aralık 2023'te Radoicic ve diğer sanıklar için kırmızı bülten çıkarmıştır.

Kosova Özel Savcılığı, 11 Eylül'de Banjska saldırısına bağlı olarak anayasal düzeni ihlal, terör faaliyetleri ve kara para aklama suçlarından 45 şüpheli hakkında iddianame hazırladığını duyurdu.

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