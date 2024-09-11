Kosova'da Banjska Saldırısı Davasında İddianame Hazırlandı

Banjska Saldırısıyla İlgili Gelişmeler

Kosova Özel Savcılığı, geçen yıl kuzeyde gerçekleşen ve dört kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Banjska saldırısıyla alakalı 45 şüpheliye yönelik iddianame düzenlendiğini açıkladı.

Savcılık Açıklaması

Kosova Özel Savcılığı Başsavcısı Blerim İsufaj, hazırlanan iddianamenin detaylarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, bu davanın karmaşık yapısının kendilerine uzun ve yoğun bir çalışma süreci gerektirdiğini belirtti. 45 sanık hakkında, müebbet hapis cezası talep edildiğini ifade etti.

Suçlamalar ve Başlıca Sanık

Savcı Naim Abazi, sanıkların anayasal düzeni ihlal etme, terör faaliyetleri, terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarıyla itham edildiğine dikkat çekerek, grubun lideri olarak öne çıkan Milan Radoicic’in bu yapılanmada önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Uluslararası İşbirliği

Abazi, davanın karmaşıklığına dikkat çekerek, güçlü suçlamalar oluşturabilmek için Avrupa Birliği ve ABD gibi uluslararası kuruluşlarla yoğun işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Savcı Abazi, davayla bağlantılı olarak birçok taşınmaz mal, zırhlı araç ve 1200’den fazla silaha el koyduklarını da ekledi. Ancak, iddianame ve olaya karışan kişilerin isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

Banjska Saldırısı Nedir?

2023 Eylül ayında, Kosova’nın kuzeyindeki Banjska köyünde yaşanan olaylarda, silahlı Sırpların polisler üzerinde ateş açması sonucu bir polisin yaşamını yitirmesi, gerilimi tırmandırmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, saldırıyı 'profesyonel terörist/suç yapılanması' olarak tanımlayarak, Sırbistan'ı olaylardan sorumlu tutmuştu. Olay, Banjska Manastırı çevresinde, sığınan silahlı grubun Kosova polisince kuşatılmasıyla daha da alevlenmişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, olayın Kosovalı Sırplar tarafından gerçekleştirildiğini kabul etmişti. Olayda söz sahibi olan Milan Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Aralık 2023’te ise Interpol, Radoicic ve diğer sanıklar için kırmızı bülten yayınladı.