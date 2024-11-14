Kosova'da Cinsel Eğitim El Kitapları Tartışma Yarattı

Kosova'da Cinsel Eğitim El Kitapları Üzerine Tartışmalar

Kosova'da ilkokul ve lise öğretmenlerine yönelik hazırlanan "cinsel eğitim ve üreme sağlığı" el kitapları, ülke genelinde ciddi bir tartışma konusu haline geldi. Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı (MASHT) tarafından yayınlanan materyallerden birinde, 'Öğretmenlerin cinsel deneyimlerini müstehcen terimler ve mahremiyet ifade biçimleri kullanarak çocuklarla paylaşmaları teşvik edilmektedir.' ifadesi, ülke genelinde büyük tepki topladı.

Sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşları Tepki Gösterdi

Kosova Birleşik Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikası, bu el kitaplarını 'dejenere' olarak nitelendirerek eğitim kurumlarında kullanılmamasını talep etti. Başkent Priştine'nin Eğitim Müdürlüğü de aldığı kararla, belediyeye bağlı okullarda bu kitapların kullanımını yasakladı.

Kamuoyundan Gelen Tepkiler ve MASHT Açıklaması

Öte yandan, birçok sivil toplum kuruluşu el kitaplarını 'kabul edilemez' bulduklarını belirterek bu konuda açıklamalar yaptılar. Tepkilerin ardından MASHT tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu el kitaplarının ders kitabı olmadığı ve uygulama zorunluluğu bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca, kamuoyundan gelen tepkiler 'propaganda' olarak nitelendirilirken, ilgili materyallerin revize edileceği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.