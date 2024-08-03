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Kosova'da Dördüncü Rame Lahaj Uluslararası Opera Festivali Gala Konseri Gerçekleşti

Priştine'de düzenlenen gala konseri, ünlü tenorların performansıyla büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 03:28
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 03:28
Kosova'da Dördüncü Rame Lahaj Uluslararası Opera Festivali Gala Konseri Gerçekleşti

Kosova'da Unutulmaz Bir Opera Gecesi

Kosova'nın başkenti Priştine'de, 4'üncü Rame Lahaj Uluslararası Opera Festivali kapsamında gala konseri düzenlendi. Etkinlik, Priştine’nin kalbinde, İskender Bey Meydanı'nda açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Dünyaca Ünlü Tenorların Performansı

Gala konserinde dünyaca ünlü tenorlar Rame Lahaj, Murat Karahan ve Charles Castronovo sahne aldı. Etkinliğe Kosova Başbakanı Albin Kurti dahil olmak üzere pek çok önemli davetli katıldı.

Yeni Bir Opera Salonu İhtiyacı

Konser öncesinde yapılan konuşmalarda, Priştine’nin ihtiyacı olan görkemli bir opera salonunun varlığına dikkat çekildi. Bu konu, festivalin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Çeşitli Eserlerle Dolu Bir Gece

Yaklaşık iki saat süren gala konserinde binlerce izleyici sanatçıları coşkuyla karşıladı. Sascha Goetzel yönetimindeki Kosova Opera Orkestrası, tenorların performanslarına eşlik etti. Konserde, klasik eserler ile birlikte Arnavut ve Türkçe parçalar seslendirildi. Tenorlar, "Sene de qalmaz" ve "Shkodra ka plot dashuri" gibi eserleri de birlikte yorumladı.

Festival Sona Erdi

21 Temmuz’da başlayan festival, çok sayıda yerli ve yabancı opera sanatçısını Kosovalı sanatseverlerle buluşturarak galasıyla sona erdi. Bu etkinlik, Kosova’nın opera sanatına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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