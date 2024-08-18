Kosova'da Geleneksel Şivan Köprüsü Atlama Yarışı Yapıldı

Kosova'da Geleneksel Şivan Köprüsü Atlama Yarışı

Kosova'nın güneybatısında yer alan Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı düzenlendi. Bridge Divers atlayış kulübü ve Yakova Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, katılımcılara ve yüzlerce izleyiciye unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Tarihi Köprüde Heyecan Dolu Anlar

18. yüzyılda inşa edilen ve Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkılan tarihi Şivan Köprüsü, atlama yarışlarının geleneksel merkezi haline gelmiştir. Bu yıl düzenlenen etkinlikte, 20'den fazla Kosovalı sporcu, 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atlayarak büyük bir cesaret örneği sergiledi.

Uzun Bir Geleneğin Devamı

Şivan Köprüsü'nden atlama geleneği, 1954 yılından 1999 yılına kadar kesintisiz biçimde devam etti. Ancak, birkaç yıl ara verildikten sonra 2014'te yeniden başlamasıyla birlikte, bu gelenek ile Kosova'nın tanıtımına büyük katkı sağlanması hedefleniyor. Etkinliğin uluslararası düzeye çıkarılması planlanıyor.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi. 18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi. 18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi. 18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi. 18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi. 18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi. 18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi. 18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi. 18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi. 18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi. 18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi. 18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi. 18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi. 18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.