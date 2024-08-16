Kosova'da Genel Seçim Tarihi Belirlendi

Kosova'da Genel Seçim Tarihi Açıklandı

Kosova Cumhuriyeti'nin devlet yönetiminde önemli bir gelişme yaşandı. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel seçimlerin tarihini duyurdu.

Cumhurbaşkanından Açıklama

Osmani, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, seçim tarihine ilişkin imzaladığı kararnameyi vatandaşlarıyla paylaştı. Bu açıklamaya göre, 9 Şubat'ta yapılacak seçimler, Kosova Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle yapılan görüşmeler sonucunda belirlendi.

Hükümet Sürecine Etkisi

Başbakan Albin Kurti liderliğindeki hükümet, 2021 yılının 22 Martında Meclis'ten güven oyu alarak göreve başlamıştı. Eğer açıklanan seçim tarihine kadar görevde kalmayı başarırsa, bu hükümet Kosova'nın bağımsızlığından bu yana 4 yıllık görev süresini tamamlayan ilk hükümet olma unvanına sahip olacak.

Yurt Dışında Oy Kullanma İmkanı

Kosova Meclisi, 2023 yılında yurt dışında yaşayan vatandaşların büyükelçilik ve konsolosluklar aracılığıyla oy kullanabilmeleri için gerekli yasal düzenlemeleri onayladı. Yeni yasaya göre, milletvekili adayları için yapılacak oylama belediye sayım merkezlerinde gerçekleştirilecek olup, seçmenler 120 sandalyeli Meclis için 10 milletvekili adayı arasında tercihlerini belirleyebilecekler.