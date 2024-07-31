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Kosova'da Olağan Genel Seçim Tarihi Üzerine Görüşmeler Başladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, siyasi parti liderleriyle olağan genel seçim tarihini belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:35
Kosova'da Olağan Genel Seçim Tarihi Üzerine Görüşmeler Başladı

Kosova'da Genel Seçim Tarihinin Belirlenmesi Üzerine Görüşmeler

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisi'ndeki siyasi parti liderleriyle bir araya gelerek olağan genel seçim tarihini belirlemek üzere önemli bir toplantı düzenledi.

Görüşmeye Katılmayan İsimler

Bu kritik toplantıda, Kosova Başbakanı ve Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) Genel Başkanı Albin Kurti ile Kosova'daki en büyük Sırp partisinin lideri Zlatan Elek yer almadı.

Osmani'den Açıklama

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Osmani, toplantıda genel başkanlarla tüm tarihleri analiz etme konusunda bir mutabakat sağlandığını ancak kesin bir seçim tarihi belirlemediklerini ifade etti. Osmani, olağanüstü seçim olasılığının yasal çerçevede mevcut olduğunu belirtti.

Meclis'in Feshi

Osmani, "Meclis'in feshedilmesi için milletvekili oylarının üçte ikisine ihtiyaç olduğunu ve şu an böyle bir istek olmadığını" vurguladı. Seçim tarihinin en kısa zamanda açıklanacağı bilgisi de verildi.

Olası Seçim Tarihi Hakkında Talepler

Ayrıca, muhalefet partilerinin liderleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda olağan genel seçimin 26 Ocak 2025 tarihinde yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Hükümetin Görev Süresi

22 Mart 2021'de Meclis'ten güven oyu alarak göreve başlayan Başbakan Kurti'nin hükümeti, açıklanacak olan seçim tarihine kadar görevde kalması durumunda, Kosova'nın bağımsızlığını kazanmasından bu yana görev süresini tamamlayabilen ilk hükümet olacak.

Yurt Dışındaki Seçmenler İçin Yenilikler

Kosova Meclisi, yurt dışında yaşayan vatandaşların büyükelçilik ve konsolosluklarda oy kullanabilmelerini sağlayacak bir genel seçimler yasa tasarısını 2023 yılında onayladı. Yasa tasarısına göre, milletvekili adaylarının oyları belediye sayım merkezlerinde sayılacak ve seçmenler 10 milletvekili adayı için oy kullanabilecekler.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle...

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle olağan genel seçim tarihini belirlemek için bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle...

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle olağan genel seçim tarihini belirlemek için bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle...

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle olağan genel seçim tarihini belirlemek için bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle...

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle olağan genel seçim tarihini belirlemek için bir araya geldi.

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