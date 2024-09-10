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Kosova'da Polis Memurlarına Saldırı: 4 Gözaltı

Kosova'nın kuzeyinde polis memurlarına saldırdığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı, Sırbistan'dan sert eleştiriler geldi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:06
Kosova'da Polis Memurlarına Saldırı: 4 Gözaltı

Kosova’da Gözaltılar

Kosova’nın kuzey bölgesindeki Mitroviça şehrinde, dün gece geç saatlerde polis memurlarına saldırdığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Kosova Polisi, yerel basına yaptığı açıklamada, çoğunlukla Sırpların yaşadığı bu bölgede gerçekleşen olayla ilgili detaylara yer verdi.

Saldırı ve Gözaltılar

Açıklamalara göre, gözaltına alınan 4 kişi, polis memurlarına sözlü hakaret ederek saldırıda bulundu. Gözaltı işlemleri sırasında düşük düzeyde güç kullanıldığı belirtildi. Ayrıca, gözaltına alınanlardan 3’ünün alkollü oldukları tespit edildi.

Yerel Medyadaki İddialar

Öte yandan, Kosova’daki yerel Sırp basınına yansıyan haberlere göre, gözaltına alınan bireylerin Sırp olduğu ve polis memurları tarafından kışkırtılarak dövüldüğü iddiaları öne sürüldü.

Sırbistan'dan Gelen Tepkiler

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada, Kosovalı Sırplara yönelik baskının her geçen gün arttığını dile getirdi. Vucevic, Priştine ile yapılacak diyalog sürecinin artık bir sorumluluk meselesi haline geldiğini vurgulayarak, Kosova’nın bu tür eylemlerinin diyalog sürecini engellediğini savundu.

Ayrıca, Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi de yaşananlara tepki göstererek, Kosovalı Sırpların, Kosova Başbakanı Albin Kurti yönetimi altında baskı ve işkence gördüğünü iddia etti.

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