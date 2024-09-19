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Kosova'da Sanatla Uyanmak Festivali Başladı

Kosova'nın Prizren şehrinde 22. Sanatla Uyanmak Festivali, uluslararası ressamların katılımıyla başladı. Sanat etkinlikleri bir hafta sürecek.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 19:30
Kosova'da Sanatla Uyanmak Festivali Başladı

Kosova'da 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren kentinde 22. kez kapılarını açan Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4. Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" ile start aldı.

Sanatçılar Tarihi Merkezde Eserlerini Ortaya Koydu

Birçok ülkeden gelen sanatçılar, çalıştayda Prizren'in tarihi merkezi etrafında tablolarını yaparak yerel halkın ilgisini çekti. Festival Direktörü Ethem Baymak, festivalin amacının Prizren'deki sanatseverleri bir araya getirip genç kuşaklara sanatsal mirası aktarmak olduğunu belirtti.

Zengin İçerikler ve Etkinlikler

Baymak, "Edebiyat, resim ve müzik sanatını kucaklamaya çalışıyoruz. On devletin 20'ye yakın ressamı bir hafta boyunca Prizren'in muhteşem manzaralarını tablolarına yansıtacak," dedi.

Ressamların Prizren İlgisi

Tarihi Taş Köprü'de eser veren İşkodralı ressam Xheneta Kadillari, şehrin kendilerine sağladığı atmosferden memnuniyetini dile getirerek, "Prizren'in karakteristik yapısı, mimarisi ve doğal güzellikleri, açık hava ressamlığı yapan biz sanatçılar için bu şehri daha cazip hale getiriyor," ifadelerini kullandı.

Festival Programı

22 Eylül'e kadar sürecek festivalde atölye çalışmaları, kişisel ve karma sergiler, belgesel gösterimleri, paneller ve konserler düzenlenecek. Ayrıca, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu "Altaylar'dan Balkanlar'a" adlı konser verecek. Yazar Ayşe Kulin ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk ile bir söyleşi ve imza günü de gerçekleştirilecek.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4....

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4. Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" ile başladı. Prizren'e birçok ülkeden gelen ressamlar, çalıştay kapsamında şehrin tarihi merkezinde tablolar yaptı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4....

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4. Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" ile başladı. Prizren'e birçok ülkeden gelen ressamlar, çalıştay kapsamında şehrin tarihi merkezinde tablolar yaptı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4....

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4. Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" ile başladı. Prizren'e birçok ülkeden gelen ressamlar, çalıştay kapsamında şehrin tarihi merkezinde tablolar yaptı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4....

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4. Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" ile başladı. Prizren'e birçok ülkeden gelen ressamlar, çalıştay kapsamında şehrin tarihi merkezinde tablolar yaptı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4....

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4. Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" ile başladı. Prizren'e birçok ülkeden gelen ressamlar, çalıştay kapsamında şehrin tarihi merkezinde tablolar yaptı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4....

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4. Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" ile başladı. Prizren'e birçok ülkeden gelen ressamlar, çalıştay kapsamında şehrin tarihi merkezinde tablolar yaptı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4....

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4. Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" ile başladı. Prizren'e birçok ülkeden gelen ressamlar, çalıştay kapsamında şehrin tarihi merkezinde tablolar yaptı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4....

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4. Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" ile başladı. Prizren'e birçok ülkeden gelen ressamlar, çalıştay kapsamında şehrin tarihi merkezinde tablolar yaptı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4....

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4. Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" ile başladı. Prizren'e birçok ülkeden gelen ressamlar, çalıştay kapsamında şehrin tarihi merkezinde tablolar yaptı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4....

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, "4. Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" ile başladı. Prizren'e birçok ülkeden gelen ressamlar, çalıştay kapsamında şehrin tarihi merkezinde tablolar yaptı.

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