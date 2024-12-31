Kosova'da 'Sırp Listesi'nin Seçime Katılması Kesinleşti

Sırp Listesi'nin 2025 Genel Seçimlerine Katılımı Onaylandı

Kosova Yüksek Mahkemesi, 'Sırp Listesi''nin 9 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek genel seçime katılma hakkını onayladı. Mahkeme, Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) tarafından yapılan şikayeti reddetti.

Yüksek Mahkeme'nin Açıklaması

Kosova Yüksek Mahkemesi Basın Sözcüsü Antigona Uka-Lutfiu, yerel basına yaptığı açıklamada, Vetevendosje'nin başlattığı hukuki sürecin neticesinde “Sırp Listesi'nin genel seçime katılmasını sağlamak için Merkez Seçim Komisyonu'na (KQZ) gerekli talimatların verildiğini” belirtti.

KQZ'nin Kararı ve İtiraz Süreci

Daha önce KQZ, 'Sırp milliyetçiliği' söylemleri gerekçesiyle Sırp Listesi'nin seçimlere katılmaması yönünde bir karar almıştı. 23 Aralık 2023 tarihinde yapılan açıklamada, Sırp Listesi Genel Başkanı Zlatan Elek'in görüşleri sebebiyle bu kararın alındığı ifade edilmişti. Elek, bu duruma itiraz edeceklerini duyurmuştu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise Sırp Listesi'nin, Sırpların ülkeye entegrasyonunu engelleyen en büyük unsurlardan biri olduğunu belirtmişti.

Uluslararası Tepkiler

Almanya, ABD ve Avrupa Birliği'nden birçok ülke, KQZ üyelerinin Sırp Listesi'nin genel seçimlere katılımını onaylamaması üzerine kaygılarını dile getirmişti. Sırp Listesi'nin itirazı, Kosova Seçim Şikayet ve İtiraz Paneli (PZAP) tarafından 25 Aralık 2023'te kabul edilmişti ve bu durum Vetevendosje tarafından Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı.