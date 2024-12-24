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Kosova'da Sırp Listesi Seçim Kararına İtiraz Edecek

Kosova'daki genel seçime katılmasına izin verilmeyen Sırp Listesi, Merkez Seçim Komisyonu'nun kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:18
Kosova'da Sırp Listesi Seçim Kararına İtiraz Edecek

Kosova'da Sırp Listesi'nin Genel Seçim İtirazı

Kosova'da 9 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek olan genel seçime katılması engellenen en büyük Sırp partisi Sırp Listesi, Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından alınan bu karara itiraz edeceğini duyurdu.

Sırp Listesi Genel Başkanı’nın Açıklamaları

Sırp Listesi Genel Başkanı Zlatan Elek, KQZ'nin kararının “şiddet” içerdiğini savunarak, “Kosova Başbakanı Albin Kurti, mecliste Sırp milletvekillerini görmek istemiyor.” dedi. Elek, Kurti'nin bu kararla puan kazanmaya çalıştığını öne sürerek, “Gün içerisinde karara itiraz edeceğiz. Kurti'nin demokratik olmayan bu kararının reddi yönünde bir görüş bekliyorum.” ifadesini kullandı.

Uluslararası Tepkiler

Bu arada, AB büyükelçilerinden de karara tepki geldi. Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, basına yaptığı açıklamada, Kurti'nin Sırp Listesi'nin seçimde galip geleceğinden endişe duyduğunu belirtti ve “Kosovalı Sırpların ve Sırp Listesi'nin birliğinden korktukları aşikar.” dedi. Ayrıca, Almanya'nın Priştine Büyükelçisi Jörn Rohde, Sırp Listesi'nin seçimde yer almamasının endişeyle karşılandığını vurgulayarak, “Hukukun herkese eşit uygulanması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kosova-Sırbistan İlişkilerinde Yeni Gerginlik

KQZ’nin Sırp partisinin seçime katılmasına izin vermemesi, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin yeniden gerginleşmesine neden olabilir. Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görmekte ve bu durum iki ülke arasındaki sık karşılaşmaların temel sebebini oluşturmaktadır. Avrupa Birliği’nin arabuluculuğunda başlayan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci çerçevesinde ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalar devam etmektedir.

KQZ komisyon üyeleri, dün Kosova'daki en büyük Sırp parti olan Sırp Listesi'nin seçime katılmaması yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

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