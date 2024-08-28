Kosova'da Türk Askeri Eğitime Destek Veriyor

Türk Temsil Heyeti Kosova'da Eğitime Destek Sunuyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde faaliyet gösteren Türk Temsil Heyeti, Kosova'nın kuzeyinde yer alan Mitroviça şehrinde yeni bir eğitim projesine imza attı.

Robotik Kodlama Sınıfı Açıldı

Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Mimar Sinan Teknik Lisesi'nde robotik kodlama sınıfı açtı. Törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Mitroviça Belediye Başkan Yardımcısı Arian Tahiri, ve Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam katıldı.

Keneler Gelişen Teknoloji

Büyükelçi Angılı, konuşmasında, "Gençlere ve eğitime yapılan yatırım, gelecek içindir." diyerek, Kosova'nın geleceğine katkı sağlamak istediklerini vurguladı. Mimar Sinan ismini taşıyan okulda böyle bir sınıfın açılmasının çok yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Çeşitli Projeler Başarıyla Yürütülüyor

Belediye Başkan Yardımcısı Tahiri, robotik sınıfın açılışını bir başarı hikayesi olarak nitelendirerek Türk halkına teşekkür etti. Türk Temsil Heyet Başkanı Sağlam, Kosova'da barışı destekleme çalışmalarının yanı sıra toplumsal yapıya katkı sağlayan birçok projeyi gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Tarihçesi ve Proje Sayısı

1946 yılında kurulan teknik okul, 1992 yılından beri "Mimar Sinan" ismiyle hizmet vermektedir. Ayrıca, Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği 2008 yılından sonra, 375 projeyi hayata geçirmiştir.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde bulunan Mimar Sinan Teknik Lisesinde oluşturulan robotik kodlama sınıfı törenle hizmete açıldı. Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Mitroviça Belediye Başkan Yardımcısı Arian Tahiri ile Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam’ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde bulunan Mimar Sinan Teknik Lisesinde oluşturulan robotik kodlama sınıfı törenle hizmete açıldı. Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Mitroviça Belediye Başkan Yardımcısı Arian Tahiri ile Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam’ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde bulunan Mimar Sinan Teknik Lisesinde oluşturulan robotik kodlama sınıfı törenle hizmete açıldı. Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Mitroviça Belediye Başkan Yardımcısı Arian Tahiri ile Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam’ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde bulunan Mimar Sinan Teknik Lisesinde oluşturulan robotik kodlama sınıfı törenle hizmete açıldı. Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Mitroviça Belediye Başkan Yardımcısı Arian Tahiri ile Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam’ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde bulunan Mimar Sinan Teknik Lisesinde oluşturulan robotik kodlama sınıfı törenle hizmete açıldı. Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Mitroviça Belediye Başkan Yardımcısı Arian Tahiri ile Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam’ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde bulunan Mimar Sinan Teknik Lisesinde oluşturulan robotik kodlama sınıfı törenle hizmete açıldı. Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Mitroviça Belediye Başkan Yardımcısı Arian Tahiri ile Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam’ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde bulunan Mimar Sinan Teknik Lisesinde oluşturulan robotik kodlama sınıfı törenle hizmete açıldı. Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Mitroviça Belediye Başkan Yardımcısı Arian Tahiri ile Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam’ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde bulunan Mimar Sinan Teknik Lisesinde oluşturulan robotik kodlama sınıfı törenle hizmete açıldı. Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Mitroviça Belediye Başkan Yardımcısı Arian Tahiri ile Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam’ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.