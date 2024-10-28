KOSOVA'DA TÜRKAY İLE CUMHURİYET COŞKUSU

TÜRKAY, Kosova'da 101. Yıl Konseri Verdi

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY), Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Kosova'nın Prizren şehrinde muhteşem bir konser gerçekleştirdi. Bu etkinlik, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde yer alan Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından Sultan Murat Kışlası'nda düzenlendi.

Kutlamalar Renkli Geçti

Konser, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka gibi önemli isimlerin yanı sıra birçok davetlinin katılımıyla yapıldı. KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Zafer Sağlam da etkinlikte yer aldı.

Albay Sağlam’dan Yerel Mesajlar

Konser öncesi bir selamlama konuşması yapan Albay Zafer Sağlam, davetlilere Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andı.

Türk ve Kosova Şarkıları Sahne Aldı

Konser yaklaşık 2 saat sürdü ve TÜRKAY sanatçıları tarafından Türkiye ve Kosova'nın sevilen şarkıları seslendirilerek katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı. Ayrıca Kosovalı sanatçılar Tolga Kazaz ve Ela Kazaz da sahne alarak etkinliğe renk kattı.

Diğer Etkinlikler

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı, Kosova’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Priştine Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "Sanatın dilinden Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı" sergisi, Kosova, Türkiye ve Arnavutluk’tan gelen sanatçıların eserlerine ev sahipliği yaptı. Ayrıca, Yenilikçi Türk Hareket Partisi, Prizren’de geniş katılımlı bir resepsiyon düzenledi. Türk Gençleri Platformu ve Tüm Gençler El Ele Derneği de Prizren Yunus Emre Enstitüsü salonunda "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu bir panel gerçekleştirdi.

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY), Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde konser verdi. Konsere, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı (sol 4), Prizren Başkonsolosu Celal Doğan (sol 5), Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka (sol 6), CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer (sol 2), KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta (sol 7) ve Enis Kervan (sol 3), Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Zafer Sağlam ile çok sayıda davetli katıldı.

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY), Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde konser verdi. Konsere, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı (sol 4), Prizren Başkonsolosu Celal Doğan (sol 5), Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka (sol 6), CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer (sol 2), KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta (sol 7) ve Enis Kervan (sol 3), Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Zafer Sağlam ile çok sayıda davetli katıldı.