Kosova'da Yerel Seçimler: Halk Sandık Başında

Kosova'da Yerel Seçimler Başladı

Balkan ülkesi Kosova’da halk, belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00’de başladı.

Oy Kullanma Detayları

Kayıtlı 2 milyon 69 bin 98 seçmen, ülke genelinde kurulan 948 merkezdeki 2 bin 625 sandıkta yerel saatle 19.00’a kadar oy kullanabilecek.

Kosova dışında yaşayan 43 bin 993 seçmen de oy hakkını posta yoluyla kullanmak üzere kayıt yaptırdı.

Adaylar ve Siyasi Partiler

Ülkede yerel seçimler dört yılda bir yapılıyor. Bu seçimlerde seçmenler, 38 belediye başkanını ve belediye meclisi üyelerini belirleyecek.

Seçimlerde, 206'sı belediye başkanlığı için olmak üzere toplam 5 bin 626 aday yarışıyor. Kosovalı Türk siyasi partilerinden KDTP (Kosova Demokratik Türk Partisi), YTHP (Yenilikçi Türk Hareket Partisi), KATP (Kosova Adalet Türk Partisi) ve MHH (Mamuşa Halk Hareketi) ülkenin çeşitli bölgelerinde belediye başkan ve meclis üyesi adaylarıyla seçimlere katılıyor.

Bölgeler ve Güvenlik Durumu

Kuzey Kosova’da, çoğunlukla Sırpların yaşadığı dört belediyede yapılacak seçimler, son yıllarda bölgedeki Sırp ve Arnavut toplulukları arasındaki gerginlikler nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Sonuçlar ve Takvim

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) resmi olmayan ilk sonuçları, gece yarısından önce açıklaması bekleniyor. Balkan ülkesi Kosova’da son yerel seçim 2021'de yapılmıştı.

