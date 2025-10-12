Kosova'da Yerel Seçimler: Halk Sandık Başında

Kosova'da yerel seçimler başladı; kayıtlı 2 milyon 69 bin 98 seçmen, 948 merkez ve 2 bin 625 sandıkta 38 belediye başkanı ve meclis üyelerini seçecek.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 10:32
Kosova'da Yerel Seçimler: Halk Sandık Başında

Kosova'da Yerel Seçimler Başladı

Balkan ülkesi Kosova’da halk, belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00’de başladı.

Oy Kullanma Detayları

Kayıtlı 2 milyon 69 bin 98 seçmen, ülke genelinde kurulan 948 merkezdeki 2 bin 625 sandıkta yerel saatle 19.00’a kadar oy kullanabilecek.

Kosova dışında yaşayan 43 bin 993 seçmen de oy hakkını posta yoluyla kullanmak üzere kayıt yaptırdı.

Adaylar ve Siyasi Partiler

Ülkede yerel seçimler dört yılda bir yapılıyor. Bu seçimlerde seçmenler, 38 belediye başkanını ve belediye meclisi üyelerini belirleyecek.

Seçimlerde, 206'sı belediye başkanlığı için olmak üzere toplam 5 bin 626 aday yarışıyor. Kosovalı Türk siyasi partilerinden KDTP (Kosova Demokratik Türk Partisi), YTHP (Yenilikçi Türk Hareket Partisi), KATP (Kosova Adalet Türk Partisi) ve MHH (Mamuşa Halk Hareketi) ülkenin çeşitli bölgelerinde belediye başkan ve meclis üyesi adaylarıyla seçimlere katılıyor.

Bölgeler ve Güvenlik Durumu

Kuzey Kosova’da, çoğunlukla Sırpların yaşadığı dört belediyede yapılacak seçimler, son yıllarda bölgedeki Sırp ve Arnavut toplulukları arasındaki gerginlikler nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Sonuçlar ve Takvim

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) resmi olmayan ilk sonuçları, gece yarısından önce açıklaması bekleniyor. Balkan ülkesi Kosova’da son yerel seçim 2021'de yapılmıştı.

Balkan ülkesi Kosova’da halk, belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere...

Balkan ülkesi Kosova’da halk, belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Balkan ülkesi Kosova’da halk, belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 'Sazan Sarmalı' Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı
2
Adana Seyhan'da Poşette 5 Ruhsatsız Tabanca: Zanlı Ö.F.İ Tutuklandı
3
İstanbul Merkezli Fuhuş Operasyonunda 16 Tutuklama
4
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak: D-100'de Görüş 30 Metreye Düştü
5
Kosova'da Yerel Seçimler: Halk Sandık Başında
6
İklim Değişikliği Uyarısı: Kentlerde Afet Yönetim Planlaması Şart
7
Denizli Merkezefendi'de Halk Ekmek Fabrikasına 'Fare' İddiasıyla Denetim

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?