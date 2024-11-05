Kosova'daki Hava Kalitesi Tehlikeli Seviyelerde

Kosova'daki Hava Kalitesi Alarm Veriyor

UNICEF, Kosova'da hava kalitesinin Avrupa genelinde en kötü seviyelerde olduğunu ve bu durumun Dünya Sağlık Örgütü'nün çocuklar için belirlediği güvenlik sınırının 25 kat üzerinde olduğunu ifade etti.

Rapor Tanıtım Toplantısı

Başkent Priştine'de düzenlenen "Çocuklar İçin İklim Durumu Analizi" raporunun tanıtım toplantısında, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve diğer yetkililer bir araya geldi. Bu rapor, iklim değişikliği, çevre sorunları ve enerji konularının çocuk hakları ile hayati hizmetlere erişim üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

Çocukların Sağlığı Tehlikede

Rapora göre, çevre ve iklim değişikliği, Kosova ve Batı Balkan ülkelerinde 5 yaş altındaki çocukların sağlığını tehdit eden beş ana faktörden üçünü oluşturmaktadır. Bu durumun başlıca sebepleri arasında su kıtlığı, orman yangınları ve kötü hava kalitesi bulunuyor.

Yoksulluk ve Temel Hizmetlere Erişim

Osmani, Kosova'daki çocukların yaklaşık %23'ünün ulusal yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirterek, bu durumun içme suyu, barınma, temiz enerji ve diğer temel hizmetlere erişimlerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Giderek artan kuraklık ve sel olaylarının da bu sorunu derinleştirdiğinin altını çizdi.

Hava Kirliliğinin Kaynağı

Osmani, "Orman yangınlarının sayısı artıyor; nefes aldığımız hava Avrupa'nın ve dünya genelinin en kirli havalarından biri olarak değerlendiriliyor." dedi. Ayrıca, sıcaklıkların yükselmesi sonucunda dünya genelinde milyonlarca çocuğun yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

Kosova'da elektrik üretiminin yaklaşık %90'ını karşılayan ve 1960-1980 yıllarında inşa edilen termoelektrik santraller, ülkedeki hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır.