Kosova'daki Türkiye Mezunları İftarda Buluştu

Kosova'nın Türkiye Mezunları Derneği, Türkiye'den mezun olan Kosovalıları iftar sofrasında bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 00:00
Kosova'daki Türkiye Mezunları İftarda Buluştu

Kosova'da Türkiye Mezunları İftar Sofrasında Buluştu

Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan Kosovalılar, Kosova'nın Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Etkinlik, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde gerçekleştirildi.

İftara, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ile Enis Kervan, TÜMED Başkanı Semih Bilurdagi ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra, Kosova'nın çeşitli şehirlerinden gelen Türkiye mezunları katıldı.

TÜMED Başkanı Bilurdagi, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye mezunlarının, Türk üniversitelerinde aldıkları eğitimle sadece kendilerini değil, Kosova'yı da daha ileriye taşıdıklarını vurguladı. Bilurdagi, "Günümüzde Türkiye'den mezun olmuş 1500'ün üzerinde Kosovalı kardeşimiz, Kosova'nın her köşesinde önemli işlerde yer almakta ve önemli görevleri ifa etmektedirler. Bu sayede, Kosova ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağları da her geçen gün güçlenmektedir," dedi.

Bakan Damka ise 1992 yılında Kosova'dan üniversite eğitimi için Türkiye'ye giden ilk dört öğrencinin arasında kendisinin de bulunduğunu belirterek, "Bugün bizler değişik makamlarda Kosova’nın kalkınmasına katkıda bulunuyoruz. Bizim için en önemli ve asıl görev bu. Tabii ikinci asıl görevimiz elbette Anavatan ile Kosova arasındaki bağı daha çok geliştirmek, daha ileriye taşımak," diye konuştu.

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de Deprem Uyarısı: 4.8'lik Sarsıntı Olası Büyük Depremin Öncesi Olabilir

İstanbul'da Toz Duman İhtarı: Uzmanlardan Acil Uyarı!

Antalya'da Vatandaşlara Su Faturasında %40 İndirim Müjdesi

BDDK'dan Taşıt Kredilerine Yeni Düzenleme! Vade ve Faiz Oranlarında Şok Değişiklikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 'Bir Yaşdönümü Rüyası' Sahnelendi
2
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, 18 Mayıs’ta Erken Seçim İlan Etti
3
Tokat'ta Hayvana Eziyet Eden Kişiye Soruşturma Başlatıldı
4
Gaziantep'te 20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Çorum'daki Gıda Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Emekli Bayram İkramiyesinde Yeni Düzenleme: 4 Bin Lira Olacak
7
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye Yönetimi Federasyon veya Özerklik Gündeminde Yok

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın

Adıyaman Kızılay'dan Ramazan Desteği: Evinize Sıcak Yemek Ulaşacak

Hakkari'de Deprem Uyarısı: 4.8'lik Sarsıntı Olası Büyük Depremin Öncesi Olabilir

Antalya'da Vatandaşlara Su Faturasında %40 İndirim Müjdesi

Ailelere Müjde! Şehirlerarası Seyahatlerde Yüzde 40 İndirim Başlıyor

Bayram Öncesi Akaryakıta Yeni İndirim Müjdesi!

BDDK'dan Taşıt Kredilerine Yeni Düzenleme! Vade ve Faiz Oranlarında Şok Değişiklikler

Adıyaman'da Kuduz Vakası: Köseceli 6 Ay Karantinada

İstanbul'da Toz Duman İhtarı: Uzmanlardan Acil Uyarı!