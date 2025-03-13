Kosova'daki Türkiye Mezunları İftarda Buluştu

Kosova'da Türkiye Mezunları İftar Sofrasında Buluştu

Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan Kosovalılar, Kosova'nın Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Etkinlik, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde gerçekleştirildi.

İftara, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ile Enis Kervan, TÜMED Başkanı Semih Bilurdagi ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra, Kosova'nın çeşitli şehirlerinden gelen Türkiye mezunları katıldı.

TÜMED Başkanı Bilurdagi, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye mezunlarının, Türk üniversitelerinde aldıkları eğitimle sadece kendilerini değil, Kosova'yı da daha ileriye taşıdıklarını vurguladı. Bilurdagi, "Günümüzde Türkiye'den mezun olmuş 1500'ün üzerinde Kosovalı kardeşimiz, Kosova'nın her köşesinde önemli işlerde yer almakta ve önemli görevleri ifa etmektedirler. Bu sayede, Kosova ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağları da her geçen gün güçlenmektedir," dedi.

Bakan Damka ise 1992 yılında Kosova'dan üniversite eğitimi için Türkiye'ye giden ilk dört öğrencinin arasında kendisinin de bulunduğunu belirterek, "Bugün bizler değişik makamlarda Kosova’nın kalkınmasına katkıda bulunuyoruz. Bizim için en önemli ve asıl görev bu. Tabii ikinci asıl görevimiz elbette Anavatan ile Kosova arasındaki bağı daha çok geliştirmek, daha ileriye taşımak," diye konuştu.

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.