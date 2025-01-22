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Kosova, EFTA Ülkeleriyle Tarihi Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

Kosova, EFTA ülkeleriyle imzaladığı serbest ticaret anlaşmasıyla yeni ticari fırsatlar elde etti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 23:14
Kosova, EFTA Ülkeleriyle Tarihi Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

Kosova ve EFTA Ülkeleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması

Kosova, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve Norveç'ten oluşan Avrupa Serbest Ticari Birliği (EFTA) ile önemli bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. Anlaşma, İsviçre'nin Davos şehrinde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) çerçevesinde, İsviçre Evi'nde düzenlenen bir törenle hayata geçirildi.

İmza Törenine Önemli İsimler Katıldı

İmza törenine, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari, Norveç Sanayi ve Ticaret Bakanı Cecilie Myrseth ve Lihtenştayn Dışişleri, Eğitim ve Spor Bakanı Dominique Hasler gibi birçok önemli yetkili katıldı.

Başbakan Kurti'den Önemli Açıklamalar

Başbakan Kurti, burada yaptığı konuşmada, EFTA ülkeleriyle imzaladıkları serbest ticaret anlaşmasının, Kosova'nın bağlarının güçlendirilmesi ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi adına yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini belirtti. Kurti, anlaşmanın EFTA pazarına erişim sağlayarak ülkeye yeni fırsatlar sunacağını, ticaret engellerini ortadan kaldıracağını ve özellikle ihracat ile yatırımların artmasına odaklanacağını vurguladı.

EFTA'ya Katılan İlk Ülke

Bakan Myrseth, Kosova'nın Batı Balkanlar bölgesinde hizmet sektörünü de kapsayan serbest ticaret anlaşmasına sahip ilk ülke olduğunu ifade etti. Anlaşma, Kosova ile EFTA arasında Haziran 2022'de başlayan müzakerelerin bir sonucu olarak imzalandı.

Bu önemli anlaşma, Kosova'nın uluslararası ticaret sahnesindeki yerini güçlendirirken, bölgedeki ekonomik bağlantıları da derinleştirecek.

Kosova ile İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve Norveç'ten oluşan Avrupa Serbest Ticari Birliği (EFTA)...

Kosova ile İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve Norveç'ten oluşan Avrupa Serbest Ticari Birliği (EFTA) arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında kurulan İsviçre Evi'ndeki imza törenine, Kosova Başbakanı Albin Kurti (sol 2), Kosova Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari (solda), Norveç Sanayi ve Ticaret Bakanı Cecilie Myrseth (ortada), Lihtenştayn Dışişleri, Eğitim ve Spor Bakanı Dominique Hasler (sağ 2), İsviçre Federal Konseyi Üyesi Guy Parmelin (sol 3), EFTA Genel Sekreteri Kurt Jager (sağda) ile diğer yetkililer katıldı.

Kosova ile İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve Norveç'ten oluşan Avrupa Serbest Ticari Birliği (EFTA)...

Kosova ile İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve Norveç'ten oluşan Avrupa Serbest Ticari Birliği (EFTA) arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında kurulan İsviçre Evi'ndeki imza törenine, Kosova Başbakanı Albin Kurti (sol 2), Kosova Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari (solda), Norveç Sanayi ve Ticaret Bakanı Cecilie Myrseth (ortada), Lihtenştayn Dışişleri, Eğitim ve Spor Bakanı Dominique Hasler (sağ 2), İsviçre Federal Konseyi Üyesi Guy Parmelin (sol 3), EFTA Genel Sekreteri Kurt Jager (sağda) ile diğer yetkililer katıldı.

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