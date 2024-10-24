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Kosova Enerji Kurumu Çalışanlarından Maaş Artışı Gösterisi

Kosova'da KEK çalışanları, maaş artışı ve daha iyi çalışma koşulları için gösteri düzenledi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:05
Kosova Enerji Kurumu Çalışanlarından Maaş Artışı Gösterisi

Kosova Enerji Kurumu Çalışanlarından Gösteri

Kosova Enerji Kurumu (KEK) çalışanları, başkent Priştine'deki genel merkezin önünde maaş artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle bir gösteri gerçekleştirdi.

Maaş Artışı ve Çalışma Koşulları Talebi

Gösteride, "Yönetim iş yasasına saygı duy", "Maaş zammı istiyoruz, hayatı biz de seviyoruz", "İşçi iş yerinde risk altında ama risk payı ödenmiyor" yazılı pankartlar açan işçiler, baret takarak ve madenci üniformalarıyla dikkat çekti. Yüzlerce çalışan, çalışma şartlarının düzeltilmesi için seslerini yükseltti.

KEK Sendikası Başkanı'nın Açıklamaları

Gösteride konuşma yapan Nexhat Llumnica, KEK yönetiminden risk priminin ödenmesini ve hafta sonu çalışmalarına ek ödeme yapılmasını talep ettiklerini belirtti. Llumnica, KEK yönetiminin, iş yasası gereği gerekli risk değerlendirmelerini yapmadığını vurguladı. "Ortalama olarak yılda 30 KEK çalışanı hayatını kaybediyor. KEK'te olduğu kadar ne Kosova’da ne de Avrupa’da çalışanların daha fazla risk altında olduğu bir yer yok," dedi.

Sonuç ve Güvenlik Önlemleri

Gösteri sırasında polisin, KEK Genel Merkezi çevresinde güvenlik önlemi aldığı gözlemlendi. Yaklaşık bir saat süren eylem, herhangi bir olaya sebebiyet vermeden sona erdi.

KEK’in Rolü

Kosova devlet şirketi KEK, ülkede tüketilen elektriğin yaklaşık %90'ını termoelektrik santrallerinde üretiyor. Ayrıca, bu santrallerde kullanılan kömürlerin çıkarılmasından da sorumlu.

Kosova Enerji Kurumu (KEK) çalışanları, ücretlerin artırılması ve çalışma koşullarının...

Kosova Enerji Kurumu (KEK) çalışanları, ücretlerin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle şirketin başkent Priştine'deki genel merkezi önünde gösteri düzenledi.

Kosova Enerji Kurumu (KEK) çalışanları, ücretlerin artırılması ve çalışma koşullarının...

Kosova Enerji Kurumu (KEK) çalışanları, ücretlerin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle şirketin başkent Priştine'deki genel merkezi önünde gösteri düzenledi.

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