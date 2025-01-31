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Kosova, Gazze'ye 500 Bin Avro İnsani Yardım Tahsis Etti

Kosova, Gazze'ye 500 bin avro insani yardımda bulunmak için bütçe tahsis etti. Başbakan Albin Kurti, aidatın kalıcı barış için önemli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:29
Kosova, Gazze'ye 500 Bin Avro İnsani Yardım Tahsis Etti

Kosova'dan Gazze'ye Büyük Destek

Kosova hükümeti, Gazze'ye 500 bin avro insani yardım yapma kararı aldı. Bu karar, Kosova'nın başkentindeki kabine toplantısında oybirliğiyle kabul edildi.

Başbakan Albin Kurti'den Açıklamalar

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Gazze’deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Kurti, Gazze'deki şiddetli çatışmaların Filistin halkına büyük kayıplar ve acılar yaşattığını ifade etti.

Kurti, "Kosova Cumhuriyeti, Gazze'deki Filistin halkına destek amacıyla 500 bin avro kaynak ayıracak. Bunun, geçici ateşkesin, adil ve iki devletli çözüme dayalı kalıcı bir barışın sağlanması için kullanılmasını umuyor ve talep ediyoruz," dedi.

Şiddet ve Yeniden İnşa İhtiyacı

Kurti, Filistin halkının sevdiklerini kaybetmelerinin yanı sıra, vatanlarına döndüklerinde evlerini ve mahallelerini yıkılmış halde bulduklarına dikkat çekti. Ülkelerini yeniden inşa edebilmek için diğer ülkelerin yardımına ihtiyaçlarının bulunduğunun altını çizdi.

Gazze’ye yardıma ilişkin öneri, kabine üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Kosova hükümeti, Gazze'ye 500 bin avro insani yardım yapma kararı aldı. Kosova hükümetinin kabine...

Kosova hükümeti, Gazze'ye 500 bin avro insani yardım yapma kararı aldı. Kosova hükümetinin kabine toplantısında Gazze’ye insani yardımda kullanılmak üzere bütçe tahsis edilmesi oylandı.

Kosova hükümeti, Gazze'ye 500 bin avro insani yardım yapma kararı aldı. Kosova hükümetinin kabine...

Kosova hükümeti, Gazze'ye 500 bin avro insani yardım yapma kararı aldı. Kosova hükümetinin kabine toplantısında Gazze’ye insani yardımda kullanılmak üzere bütçe tahsis edilmesi oylandı.

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