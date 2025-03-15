Kosova Genel Seçiminde Kesin Sonuçlar Açıklandı

Kosova Genel Seçim Sonuçları Duyuruldu
Kosova'da 9 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimin kesin sonuçları Kosova Merkez Seçim Kurulu tarafından açıklandı.
Seçim Sonuçları
Mevcut Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), oyların yüzde 42,3 Kosova'daki Türk partileri arasında ise oy oranları şöyle gerçekleşti: Resmi sonuçlara göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini LDK ve 8'ini AAK kazanmış durumda. Yüzde 5'lik seçim barajını geçerek meclise girmeyi başaran diğer partilerin meclis sandalye dağılımı ise şu şekildedir: Kosovalı Türklere ayrılan 2 sandalyeyi kazanan KDTP'den Fikrim Damka ve Fidan Brina Jılta, önümüzdeki dönemde mecliste milletvekili olarak görev alacaklar. Genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından partiler arasında koalisyon kurma görüşmeleri başlayacak. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisin 61 oyu gerekiyor.
Kosovalı Türklerin Partilerinin Durumu
Meclis Sandalye Dağılımı
Koalisyon Görüşmeleri Başlayacak
Kosova'daki Türk partileri arasında ise oy oranları şöyle gerçekleşti:
Resmi sonuçlara göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini LDK ve 8'ini AAK kazanmış durumda. Yüzde 5'lik seçim barajını geçerek meclise girmeyi başaran diğer partilerin meclis sandalye dağılımı ise şu şekildedir:
Kosovalı Türklere ayrılan 2 sandalyeyi kazanan KDTP'den Fikrim Damka ve Fidan Brina Jılta, önümüzdeki dönemde mecliste milletvekili olarak görev alacaklar.
Genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından partiler arasında koalisyon kurma görüşmeleri başlayacak. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisin 61 oyu gerekiyor.