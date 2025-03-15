Kosova Genel Seçiminde Kesin Sonuçlar Açıklandı

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimin kesin sonuçları belli oldu. Vetevendosje, oyların yüzde 42.3'ünü alarak önde.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 19:49
Kosova Genel Seçiminde Kesin Sonuçlar Açıklandı

Kosova Genel Seçim Sonuçları Duyuruldu

Kosova'da 9 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimin kesin sonuçları Kosova Merkez Seçim Kurulu tarafından açıklandı.

Seçim Sonuçları

Mevcut Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), oyların yüzde 42,3

  • Kosova Demokratik Partisi (PDK): 20,9
  • Kosova Demokratik Birliği (LDK): 18,2
  • Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK): 7,06

Kosovalı Türklerin Partilerinin Durumu

Kosova'daki Türk partileri arasında ise oy oranları şöyle gerçekleşti:

  • Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP): 0,51
  • Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP): 0,19
  • Kosova Adalet Türk Partisi (KATP): 0,07

Meclis Sandalye Dağılımı

Resmi sonuçlara göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini LDK ve 8'ini AAK kazanmış durumda. Yüzde 5'lik seçim barajını geçerek meclise girmeyi başaran diğer partilerin meclis sandalye dağılımı ise şu şekildedir:

  • Sırp Listesi: 9
  • KDTP: 2
  • IRDK: 1
  • NDS: 1
  • SPO: 1
  • VAKAT: 1
  • PLE: 1
  • SDU: 1
  • PAI: 1
  • JGP: 1
  • PREBK: 1

Kosovalı Türklere ayrılan 2 sandalyeyi kazanan KDTP'den Fikrim Damka ve Fidan Brina Jılta, önümüzdeki dönemde mecliste milletvekili olarak görev alacaklar.

Koalisyon Görüşmeleri Başlayacak

Genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından partiler arasında koalisyon kurma görüşmeleri başlayacak. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisin 61 oyu gerekiyor.

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