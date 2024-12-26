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Kosova Güvenlik Kuvvetlerine MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi Verildi

Kosova Güvenlik Kuvvetleri personeline, Milli Savunma Bakanlığı tarafından MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:13
Kosova Güvenlik Kuvvetlerine MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi Verildi

Kosova Güvenlik Kuvvetlerine Eğitim Desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personele "MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi" verildiğini duyurdu.

Eğitim Detayları

Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı Eğitim Birlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimin, Kosova Güvenlik Kuvvetleri'nin kabiliyetlerini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Bu tür eğitimlerin, Türk-Kosova ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli personele, "MK-19...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli personele, "MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli personele, "MK-19...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli personele, "MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi" verildiğini bildirdi.

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