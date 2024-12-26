Kosova Güvenlik Kuvvetlerine MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi Verildi

Kosova Güvenlik Kuvvetlerine Eğitim Desteği
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personele "MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi" verildiğini duyurdu.
Eğitim Detayları
Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı Eğitim Birlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimin, Kosova Güvenlik Kuvvetleri'nin kabiliyetlerini artırmayı hedeflediği belirtildi.
Bu tür eğitimlerin, Türk-Kosova ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağladığı ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli personele, "MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi" verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli personele, "MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi" verildiğini bildirdi.