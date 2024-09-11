Kosova Meclis Başkanı: Sırbistan ile Diyalogda Ayrımcılık Yaşıyoruz

Kosova'nın Açıklamaları

Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, ülkesinin Sırbistan ile yürütülen diyalog sürecinde her zaman ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti. Konjufca, Priştine'deki meclis binasında Arnavut mevkidaşı Elisa Spiropali ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında bu konuyu gündeme getirdi.

Diyalog Sürecinde Eşitsizlikler

Konjufca, "Kosova, diyalog sürecinde eşit muamele görmüyor. Sırbistan farklı, Kosova farklı muamele görüyor. Diyalog sürecinde Sırbistan belirgin bir şekilde kayrılıyor. Bu geçmişte de böyleydi, maalesef bugün de devam ediyor," dedi.

Ayrımcılığın Süregeldiği İddiası

2011 yılından bu yana Kosova'nın diyalog sürecindeki ayrımcılığın sürdüğünü belirten Konjufca, "Diyalog sürecinin başlangıcından Ohri Anlaşması'na kadar geçen süreçte, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurumların Kosova ve Sırbistan arasında imzalanan anlaşmalara olan tutumları eşit değil. Bu çifte standarttır ve bunu her zaman dile getireceğim. Kosova ayrımcılığa maruz kalıyor, bu süreçte adaletsizlik yaşıyor," ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'un Destek Mesajı

Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali, "Kosova-Sırbistan diyaloğu, stratejik ortaklarımız ABD ve AB ile tam koordinasyon içinde, karşılıklı tanınmayı, Kosova'nın Birleşmiş Milletler ve AB'ye üyeliğini ve Kosova'nın haklarının ele alınmasını sağlayan bağlayıcı bir anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlanmalıdır. Aynı zamanda, Anayasa çerçevesinde azınlıklara adil davranılması gerekmektedir," şeklinde konuştu. Ayrıca, Kosova'nın Arnavutluk için ulusal öncelik olduğunu vurguladı.

Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Arnavut mevkidaşı Elisa Spiropali ile başkent Priştine'deki meclis binasında bir araya geldi.

Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Arnavut mevkidaşı Elisa Spiropali ile başkent Priştine'deki meclis binasında bir araya geldi.

Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Arnavut mevkidaşı Elisa Spiropali ile başkent Priştine'deki meclis binasında bir araya geldi.

Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Arnavut mevkidaşı Elisa Spiropali ile başkent Priştine'deki meclis binasında bir araya geldi.

Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Arnavut mevkidaşı Elisa Spiropali ile başkent Priştine'deki meclis binasında bir araya geldi.

Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Arnavut mevkidaşı Elisa Spiropali ile başkent Priştine'deki meclis binasında bir araya geldi.